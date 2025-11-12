Uvita Fernández: "Contra Unión nos jugaremos una final"

Uvita Fernández se refirió al partido que se le viene a Belgrano frente a Unión, que sería clave en su objetivo de llegar a los playoffs.

El delantero Nicolás “Uvita” Fernández, uno de los referentes ofensivos de Belgrano de Córdoba, habló tras la derrota frente a Argentinos Juniors, un resultado que complicó las aspiraciones del conjunto celeste en el tramo final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El atacante, nacido en Santa Fe y confeso hincha de Unión , reconoció que el momento del equipo “no es el mejor”, aunque mantiene la fe en poder revertir la situación en el último compromiso del certamen, cuando Belgrano reciba a Unión el próximo lunes 17 de noviembre en el Gigante de Alberdi .

“Íbamos con un rival difícil. Teníamos el deseo de sumar puntos para seguir con chances, pero ahora sabemos que dependemos de otros resultados. Nos queda una final muy dura en casa y hay que afrontarla con entereza”, señaló el ex Defensa y Justicia y San Lorenzo.

Un cierre con doble carga emotiva

El partido ante Unión tendrá una carga especial para Fernández. No solo porque puede definir el futuro inmediato de Belgrano en el Clausura, sino también porque enfrente estará el club de sus amores, donde sueña con jugar alguna vez.

Mientras el “Pirata” intenta mantener vivas sus chances de clasificación, el Tatengue buscará consolidarse entre los cuatro primeros de su zona y así asegurar la localía en los playoffs.

“Ojalá podamos levantar esto. Nos golpeó mucho la eliminación de la Copa Argentina y la derrota con Argentinos, pero hay que seguir mirando para adelante”, expresó el delantero, visiblemente autocrítico.

Análisis del momento y del rendimiento

Fernández también hizo referencia a las irregularidades en el juego del equipo cordobés, especialmente en los primeros tiempos de los partidos: “Nos cuesta entrar en ritmo. En el primer tiempo no estuvimos bien, pero en el segundo levantamos. A veces falta precisión arriba, otras veces concentración atrás. Esto es fútbol: si te dormís, lo pagás caro”, admitió.

El atacante, que fue titular y una de las figuras en el tramo inicial del torneo, destacó la confianza del cuerpo técnico encabezado por el “Ruso” Zielinski: “El entrenador nos da libertad para adaptarnos al juego. A veces las cosas salen, otras no, pero el grupo está unido y con ganas de cerrar bien el torneo”.