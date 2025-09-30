Uno Santa Fe | Ovación | Maradona

Vandalizaron el mural de Maradona en el estadio de Gimnasia de La Plata

Además, atacaron pintadas de símbolos populares e ídolos del club.

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2025 · 17:36hs
Vandalizaron el mural de Maradona en el estadio de Gimnasia de La Plata

El estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, la casa de Gimnasia y Esgrima, sufrió actos de vandalismos en uno de sus paredones, precisamente donde se encuentra un mural del astro e ídolo popular Diego Armando Maradona, entrenador del ´Lobo´ entre 2019 y 2020.

El mosaico amaneció este martes con manchas de pintura roja, lo que supuso un ataque por parte de hinchas del clásico rival Estudiantes. No solo el mural de Maradona apareció vandalizado sino, también, símbolos populares e ídolos del club que estaban pintados en los alrededores de estadio.

El homenaje a Diego Maradona en La Plata

Este homenaje al campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 se inauguró en 2021 por el colectivo ´Armando Gimnasia´. Se especula que el acto vandálico se dio entre la noche del lunes y el martes por la madrugada.

image

Esta mañana, al enterarse de la noticia, socios de Gimnasia se acercaron a las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo para realizar trabajos de limpieza, logrando recuperar buena parte del mural de Maradona y el resto de las intervenciones dañadas.

Maradona Gimnasia La Plata
Noticias relacionadas
todo lo que dejo la fecha 8 del clausura de la senior de la liga santafesina

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

torneo oficial a2: colon se mantiene como firme puntero

Torneo Oficial A2: Colón se mantiene como firme puntero

real madrid aplasto a kairat almaty con un encendido mastantuono

Real Madrid aplastó a Kairat Almaty con un encendido Mastantuono

union se adueno del grupo c en brasilia y espera rival en semifinales

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Lo último

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Último Momento
Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Ovación
¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras