Real Madrid le abrió la puerta de salida a Franco Mastantuono

Real Madrid está dispuesto a la salida a préstamo de Franco Mastantuono durante este mercado, con el objetivo de que gane continuidad en otro club europeo

Real Madrid está dispuesto a autorizar la salida a préstamo del futbolista Franco Mastantuono durante este mercado de pases, con el objetivo de que el mediocampista argentino gane continuidad en otro club europeo y regrese con mayor experiencia.

La operación sería mediante una cesión directa y sin opción de compra, ya que la entidad madrileña continúa considerando al futbolista de 18 años como parte de su proyecto a largo plazo y no tiene intenciones de negociar sus derechos económicos.

Mastantuono, sin lugar en Real Madrid

La conducción deportiva entiende que Mastantuono se encuentra en una situación similar a la que atravesó el brasileño Endrick, quien salió temporalmente en busca de minutos ante la fuerte competencia existente en el plantel principal.

El juvenil surgido en River perdió espacio durante su primera temporada en España y su panorama se volvió todavía más complejo por la cantidad de futbolistas disponibles para ocupar los sectores ofensivos.

Por ese motivo, el Real Madrid comenzó a escuchar las consultas recibidas desde España y el extranjero, aunque elegirá un destino que pueda garantizarle participación frecuente y un contexto competitivo favorable para su desarrollo.

El Fulham de Inglaterra aparece actualmente como uno de los candidatos más firmes debido a que realizó una consulta por pedido de Álvaro Arbeloa, quien dirigió al jugador argentino en Madrid y pretende incorporarlo para su nuevo proyecto en la Premier League. Otro equipo inglés que inició contactos por Mastantuono es el Tottenham, mientras que desde Italia habría interes de Juventus e Inter.

Además, en Portugal, Porto, Benfica y Sporting de Lisboa siguen la situación, mientras que el Villarreal es uno de los clubes españoles que mostró interés en recibirlo a préstamo y también fueron mencionados Rennes, Como, Lyon, Mónaco, Bayer Leverkusen y RB Leipzig.

Más allá de la extensa lista, todavía no existe un acuerdo definitivo con ninguna institución y el Real Madrid analizará especialmente el proyecto deportivo, el entrenador y las posibilidades reales de titularidad que le ofrezcan.

Una eventual vuelta a River también fue mencionada durante los últimos meses, aunque desde Madrid priorizan que Mastantuono permanezca en Europa y continúe adaptándose al ritmo del fútbol de ese continente.

El argentino tiene contrato con el Merengue hasta junio de 2031 y su salida, en caso de concretarse, será únicamente temporal: Real Madrid quiere prestarlo para potenciarlo, pero no está dispuesto a desprenderse de su pase.