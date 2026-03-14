Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Vecinos de La Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Rubén Lopresti, representante de los frentistas, dijo que hay consenso para vender y acusa a Boca de falsear información sobre el estado de las propiedades

14 de marzo 2026 · 17:15hs
Vecinos de La Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

El representante de los vecinos frentistas de la Bombonera, Rubén Lopresti, desmintió de manera categórica las versiones oficiales de la dirigencia de Boca respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio.

Vecino de La Boca, al cruce

Según el vocero, existe un "consenso total" entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, refutando los argumentos de la institución sobre impedimentos legales, títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

"Yo la verdad que te miento categóricamente esto que acabo de escuchar", declaró Lopresti por Radio Rivadavia, quien añadió que "referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña, pero también díganle a ese señor que acá no hay que hacer chicanas y parte; uno como propietario, como dueño del inmueble, hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio, el titular lo puede vender".

El representante sostiene que “para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales", trámite que, según asegura, "cuenta con el respaldo documentado de los vecinos desde hace años”.

image

En relación con el trato recibido por parte de la cúpula del club, Lopresti subrayó una persistente "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme. El vocero afirmó: "Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate y jamás nada. Por eso nosotros desmentimos categóricamente todo lo que están diciendo".

Finalmente, el testimonio expone el malestar vecinal frente a lo que consideran una gestión basada en excusas burocráticas. Lopresti cuestionó la validez de los relevamientos realizados por el club y la fijación de valores de mercado que, según sostiene, son insuficientes para que los frentistas puedan relocalizarse en la Ciudad de Buenos Aires.

"Nos están utilizando gratuitamente", concluyó Lopresti, reafirmando que los vecinos mantienen su disposición de venta, aguardando una propuesta que, hasta el momento, no fue presentada de manera formal.

Boca La Bombonera estadio
Noticias relacionadas
palacios, de cara al duelo ante boca: union se gano el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

madelon inflo el pecho: a union hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Boca igualó 1-1 con San Lorenzo y el domingo visitará a Unión.

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

boca y san lorenzo protagonizan un clasico clave en la bombonera

Boca y San Lorenzo protagonizan un clásico clave en la Bombonera

Lo último

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Último Momento
Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Ovación
Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe