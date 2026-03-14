Vecinos de La Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Rubén Lopresti, representante de los frentistas, dijo que hay consenso para vender y acusa a Boca de falsear información sobre el estado de las propiedades

El representante de los vecinos frentistas de la Bombonera , Rubén Loprest i, desmintió de manera categórica las versiones oficiales de la dirigencia de Boca respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio .

Según el vocero, existe un "consenso total" entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, refutando los argumentos de la institución sobre impedimentos legales, títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

"Yo la verdad que te miento categóricamente esto que acabo de escuchar", declaró Lopresti por Radio Rivadavia, quien añadió que "referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña, pero también díganle a ese señor que acá no hay que hacer chicanas y parte; uno como propietario, como dueño del inmueble, hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio, el titular lo puede vender".

El representante sostiene que “para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales", trámite que, según asegura, "cuenta con el respaldo documentado de los vecinos desde hace años”.

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En relación con el trato recibido por parte de la cúpula del club, Lopresti subrayó una persistente "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme. El vocero afirmó: "Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate y jamás nada. Por eso nosotros desmentimos categóricamente todo lo que están diciendo".

Finalmente, el testimonio expone el malestar vecinal frente a lo que consideran una gestión basada en excusas burocráticas. Lopresti cuestionó la validez de los relevamientos realizados por el club y la fijación de valores de mercado que, según sostiene, son insuficientes para que los frentistas puedan relocalizarse en la Ciudad de Buenos Aires.

"Nos están utilizando gratuitamente", concluyó Lopresti, reafirmando que los vecinos mantienen su disposición de venta, aguardando una propuesta que, hasta el momento, no fue presentada de manera formal.