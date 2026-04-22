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La Liga Nacional entra en zona caliente: definidos los cruces de Reclasificación

Se confirmó el cuadro completo de la Reclasificación de la Liga Nacional. Los cuatro mejores de la fase regular esperan en cuartos de final.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 08:03hs
La Liga Nacional entra en zona caliente: definidos los cruces de Reclasificación

La Liga Nacional de Básquet dejó atrás su fase regular y ya tiene armado el cuadro de la Reclasificación, instancia que definirá a los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final. El cierre quedó sellado tras la victoria de Boca Juniors sobre Obras Basket, resultado que terminó de ordenar las posiciones.

Series confirmadas y formato de competencia en la Liga Nacional

Los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto se enfrentarán en cruces al mejor de cinco partidos, bajo el formato 2-2-1, con ventaja de localía para los mejor posicionados. La acción comenzará el 24 de abril y podría extenderse hasta el 5 de mayo en caso de que haya quintos juegos.

Los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Boca Juniors (5°) vs. San Martín de Corrientes (12°)
  • Ferro Carril Oeste (6°) vs. Peñarol de Mar del Plata (11°)
  • Obras Basket (7°) vs. Instituto de Córdoba (10°)
  • La Unión de Formosa (8°) vs. Independiente de Oliva (9°)

Cómo se jugarán las series de la Liga Nacional

Las llaves entre el 6° vs. 11° y 8° vs. 9° abrirán el telón los días 24 y 26 de abril, con los dos primeros partidos en cancha del mejor clasificado. Luego, la serie se trasladará el 30 de abril y el 2 de mayo, con un eventual quinto juego el 5 de mayo.

Por su parte, los cruces entre el 5° vs. 12° y 7° vs. 10° comenzarán el 25 y 27 de abril, manteniendo el mismo esquema de competencia y fechas para los encuentros restantes.

El premio: meterse entre los ocho mejores

Mientras tanto, los cuatro líderes de la fase regular —Quimsa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club— aguardan directamente en los cuartos de final.

Con el cuadro ya definido, la Reclasificación promete cruces intensos y sin margen de error: comienza el camino decisivo rumbo al título.

Liga Nacional reclasificación Boca
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