Franco Colapinto celebró el triunfo de Boca en la previa del Road Show de la Fórmula 1 en Argentina

Boca le ganó a River en el Monumental y Franco Colapinto realizó un posteo en las redes sociales luego que finalizó el partido

Franco Colapinto no pierde la oportunidad de manifestar su amor hacia Boca y una vez que terminó el Superclásico volvió a manifestar su amor al Xeneize. El piloto argentino participará de un Road Show circulando con un auto de Fórmula 1 por Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento se realizará el domingo 26 de abril y Alpine informó: "La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito urbano de 2 km, donde tendrán lugar dos carreras oficiales, que constituirán el punto culminante de la jornada".

Franco Colapinto celebró el triunfo del Xeneize

Boca sumó mucho más que tres puntos frente a River porque Claudio Úbeda volvió a ganar el Superclásico y estiró la racha de partidos invicto a 13. De esta manera escaló al tercer puesto de la Zona A del Torneo Apertura mientras que en la Copa Libertadores marcha primero del Grupo D con seis puntos en dos partidos jugados.

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La alegría de los hinchas del Xeneize también se reflejó en la publicación de Franco Colapinto quien subió una foto de los jugadores celebrando en el Monumental cuando Darío Herrera hizo sonar el silbato para anunciar el final del partido.

En la imagen se pueden ver los distintos cascos que Colapinto ha utilizado en su carrera, incluso con los que llegó a la Fórmula 1 defendiendo los colores de Williams y que luego cambió por Alpine.

Franco Colapinto se prepara para correr en Argentina

El piloto argentino manfejará por las calles de Buenos Aires un Lotus E20 del año 2012 en el evento que significará el regreso de un monoplaza de la Fórmula 1 a la Argentina después de 14 años.

En diciembre de 2012 fue la última vez que se realizó una exhibición de estas características y que también tuvo el mismo circuito callejero elegido para las actividades programadas para el domingo 26 de abril.

Hay grandes expectativas en torno a la presencia de Colapinto en Argentina y a bordo de un monoplaza de la F1. Además, no se tratará de un coche híbrido y las calles de Buenos Aires oirán un motor 8V, lo que le da un extra a la experiencia.

Fuente: UNO Mendoza