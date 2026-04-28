Uno Santa Fe | Ovación | González

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Nicolás González tuvo una lesión en el entrenamiento previo del Atlético de Madrid para el duelo ante Arsenal. Lo sufre la Selección.

28 de abril 2026 · 17:47hs
Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Las alarmas en la Selección Argentina y el Atlético de Madrid se encendieron cuando se dio a conocer que el atacante Nicolás González sufrió una lesión muscular y estará entre tres y cuatro semanas fuera.

El delantero se lesionó en el entrenamiento previo al duelo ante Arsenal por la Champions League. La dolencia, cuya zona no fue precisada, lo dejará al margen de la semifinal y de varios partidos de LaLiga.

Nicolás González, baja de peso en el Atlético de Madrid

González no estará ante Valencia, Celta, Osasuna y Girona, y recién podría reaparecer frente a Villarreal o en una eventual final europea. La situación también preocupa a Lionel Scaloni, a poco del Mundial 2026.

El atacante, cedido desde Juventus, atraviesa un escenario incierto también en lo contractual. Su recuperación será clave para definir su cierre de temporada y su lugar en la Selección.

González Selección Argentina Atlético de Madrid
Noticias relacionadas
talleres ajusta detalles con publico y algunas dudas fisicas antes de visitar a union

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

farias levanta su nivel en estudiantes y vivio un momento especial con tevez

Farías levanta su nivel en Estudiantes y vivió un momento especial con Tevez

la liga argentina entra en su etapa mas picante: asi se jugaran los cuartos de final

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

que paso hasta ahora en cada serie de reclasificacion de la liga nacional

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Lo último

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Último Momento
Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Megaoperativo contra el crimen organizado: 140 allanamientos, 35 detenidos en 13 provincias y conexiones internacionales

Megaoperativo contra el crimen organizado: 140 allanamientos, 35 detenidos en 13 provincias y conexiones internacionales

Ovación
El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

El PSG le ganó al Bayern Münich en un histórico partido de semis de Champions League

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica