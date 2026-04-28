Alarmas para Scaloni: Nico González se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Nicolás González tuvo una lesión en el entrenamiento previo del Atlético de Madrid para el duelo ante Arsenal. Lo sufre la Selección.

Las alarmas en la Selección Argentina y el Atlético de Madrid se encendieron cuando se dio a conocer que el atacante Nicolás González sufrió una lesión muscular y estará entre tres y cuatro semanas fuera.

El delantero se lesionó en el entrenamiento previo al duelo ante Arsenal por la Champions League . La dolencia, cuya zona no fue precisada, lo dejará al margen de la semifinal y de varios partidos de LaLiga .

Nicolás González, baja de peso en el Atlético de Madrid

González no estará ante Valencia, Celta, Osasuna y Girona, y recién podría reaparecer frente a Villarreal o en una eventual final europea. La situación también preocupa a Lionel Scaloni, a poco del Mundial 2026.

El atacante, cedido desde Juventus, atraviesa un escenario incierto también en lo contractual. Su recuperación será clave para definir su cierre de temporada y su lugar en la Selección.