Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Talleres abrió su práctica con presencia de socios, pero presentó bajas por molestias musculares en la previa de un duelo clave ante Unión.

En la antesala del cruce frente a Unión, Talleres de Córdoba llevó adelante una práctica particular en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con acceso para socios y un clima cercano con los hinchas.

El entrenador Carlos Tevez dispuso un entrenamiento dinámico, con ejercicios en espacios reducidos y el plantel dividido en tres equipos. La intención fue sostener la intensidad, la presión alta y la circulación rápida de la pelota en un momento decisivo del Torneo Apertura.

La “T” se prepara para visitar a Unión este sábado desde las 18.45 en el estadio 15 de Abril, con el objetivo de defender su lugar entre los cuatro primeros y asegurar la localía en los octavos de final.

Alertas físicas en el plantel de Talleres

No todo fue normalidad en la jornada. Dos nombres importantes encendieron señales de alerta: Diego Valoyes y Santiago Fernández no participaron de los trabajos de campo debido a contracturas musculares.

Ambos futbolistas se movieron en el gimnasio y quedaron bajo seguimiento del cuerpo médico, por lo que su evolución será clave en las horas previas al viaje a Santa Fe.

Además, Martín Río realizó tareas diferenciadas como parte de una puesta a punto física especial, mientras que la ausencia de Bruno Barticciotto también llamó la atención durante la práctica.

Un partido determinante en el horizonte

El contexto obliga a Talleres a llegar con la mayor cantidad de piezas disponibles. El equipo cordobés no solo se juega puntos importantes, sino también su posicionamiento final de cara a los playoffs.

Enfrente estará un Unión que necesita ganar para asegurar su clasificación, lo que anticipa un duelo de alta intensidad en el 15 de Abril.

Acompañamiento en un momento clave

Más allá de las cuestiones futbolísticas, la práctica tuvo un condimento especial: la presencia de socios en el CARD. El acompañamiento del público le dio un marco distinto a una jornada de trabajo que se da en un tramo determinante de la temporada.

Talleres afina detalles, pero también mira de reojo la enfermería. Porque en este tipo de partidos, cada ausencia puede pesar tanto como una buena decisión dentro de la cancha.