Boca cerró con autoridad y ya piensa en los playoffs de la Liga Nacional

Boca venció a Obras en la Bombonerita y se aseguró el quinto puesto de cara a la reclasificación de la Liga Nacional.

En la Bombonerita, Boca Juniors derrotó con firmeza a Obras Sanitarias por 87-75 en la Liga Nacional, en un partido que dominó con solidez para cerrar la fase regular en alza.

El equipo mostró consistencia en ambos costados de la cancha y logró sostener la ventaja ante un rival que intentó reaccionar, pero nunca logró comprometer el control del Xeneize.

La figura del encuentro fue Francisco Cáffaro, con 18 puntos en apenas 23 minutos, bien acompañado por Michael Smith (14) y los aportes de Cuello y Scala con 10 cada uno. En la visita, Sabin lideró con 17 unidades.

Con este triunfo, Boca finalizó en el quinto puesto de la fase regular y ya tiene la mira puesta en la reclasificación, donde se medirá ante San Martín de Corrientes desde el próximo sábado.