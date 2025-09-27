Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez también borró a Machuca tras la sanción de la FIFA

Al igual que Alaves con Facundo Garcés (ex-Colón), Vélez fue notificado por la FIFA sobre la sanción por un año sin jugar para Imanol Machuca (ex-Unión)

27 de septiembre 2025 · 16:18hs
Tras recibir la notificación de la FIFA sobre la suspensión de un año por uso de documentación falsa en su participación con la Selección de Malasia, Vélez decidió desafectar a Imanol Machuca de todas las actividades.

El club emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el extremo quedará fuera del plantel hasta nuevo aviso, a menos que reciba otra resolución que modifique la situación.

• LEER MÁS: El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El Fortín resaltó su compromiso con las normativas internacionales y aclaró que la medida se toma para cumplir con la sanción y proteger la integridad institucional.

Machuca, exjugador de Unión, se suma a la lista de futbolistas afectados por falsificación de documentos en competencias internacionales, generando repercusiones tanto en su carrera como en la planificación deportiva de su equipo.

El comunicado de Vélez sobre Machuca

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que en el día de ayer fue notificado por la Asociación del Fútbol Argentino de una decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, a través de la cual se le impone a nuestro jugador, Imanol Machuca, una suspensión por el plazo de 12 meses.

En virtud de ello, y hasta tanto se reciba una notificación en contrario, nuestro futbolista no podrá ser parte de los partidos disputados por el Club.

Destacamos que Vélez no forma parte del proceso disciplinario de FIFA, por lo que se encuentra impedido de intervenir en el mismo. Asimismo, nos encontramos en constante comunicación con el jugador a fin de realizar el seguimiento del caso y acompañarlo en este proceso.

