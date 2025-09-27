Uno Santa Fe | Ovación | Alavés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Alavés de España confirmó que recibió la notificación de la FIFA para la suspensión de Facundo Garcés, pero confían "en su inocencia"

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2025 · 12:39hs
El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El defensor santafesino Facundo Garcés, actualmente en Alavés de España, fue suspendido por la FIFA por un año debido al uso de documentación falsificada para representar a la Selección de Malasia en un partido clasificatorio para la Copa Asiática 2027.

La FIFA impuso una sanción de 12 meses sin poder participar en actividades relacionadas con el fútbol a Garcés (ex-Colón) y otros seis jugadores –entre ellos también el ex-Unión, Imanol Machuca– por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, relativo a la falsificación de documentos.

• LEER MÁS: Escándalo internacional: Garcés y Machuca, suspendidos por FIFA

Asoma con todo esto quizás la incorrecta influencia de los representantes, como así también descuidos innecesarios simplemente por lo economico.

Facundo Garcés.jpg
Facundo Garcés (jugador de Alavés), en el centro de la escena del escándo internacional con la FIFA.

Facundo Garcés (jugador de Alavés), en el centro de la escena del escándo internacional con la FIFA.

El Deportivo Alavés emitió un comunicado oficial confirmando que el zafguero no formará parte de la convocatoria para el partido contra Mallorca y expresado su respeto por la presunción de inocencia del jugador, solicitando que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible.

El comunicado de Alavés sobre Garcés

"El Deportivo Alavés ha recibido notificación oficial de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a Facundo Garcés, en el marco de las resoluciones anunciadas públicamente por dicho organismo internacional.

Como consecuencia de esta decisión, Facundo Garcés no podrá formar parte de la convocatoria para el encuentro que disputaremos esta tarde frente al RCD Mallorca.

El Deportivo Alavés desea destacar su respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible".

La Federación de Malasia abre el paraguas también ante la FIFA

La Federación de Malasia de Fútbol (FMF) confirmó que apelará la decisión de la FIFA e informó que no hubo irregularidades desde su óptica: “Tanto los jugadores afectados como la propia Federación han actuado de buena fe y con total transparencia a lo largo de todo el proceso”. Afirmó que gestionaron “toda la documentación y los procedimientos relacionados de forma transparente, siguiendo las directrices establecidas”. A continuación, explicó: “La FIFA ya había examinado la elegibilidad de los jugadores en cuestión y había dado su aprobación oficial para que pudieran representar a Malasia”.

Alavés Facundo Garcés Malasia
Noticias relacionadas
juegos odesur 2026 en santa fe: la nueva pista del card comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

festejos de rivadavia, el quilla y regatas (sf) en el oficial u21 de la asb

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

copa santa fe: union pisa san jose de la esquina para jugar la ida de la final ante centenario

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

talleres se medira ante sarmiento en un mano a mano por la permanencia

Talleres se medirá ante Sarmiento en un mano a mano por la permanencia

Lo último

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Último Momento
Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Ovación
Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'