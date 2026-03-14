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Vélez venció a Platense y se afirma como líder del Grupo A

El Fortín derrotó 2-0 a Platense en Vicente López con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone.

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 21:14hs
Vélez venció a Platense y se afirma como líder del Grupo A

@Velez

Vélez Sarsfield consiguió un triunfo importante en la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional al imponerse 2-0 frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López. Con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se consolidó como líder del Grupo A.

Vélez derrotó a Platense en Vicente López

El encuentro abrió la jornada del sábado en la Zona A del Torneo Apertura y contó con el arbitraje de Ariel Penel, mientras que Salomé Di Iorio estuvo a cargo del VAR.

Desde el inicio, el conjunto visitante mostró una postura decidida y logró marcar la diferencia rápidamente. A los 7 minutos del primer tiempo, Florián Monzón aprovechó una acción ofensiva y abrió el marcador, un golpe temprano que le permitió al Fortín manejar con mayor tranquilidad el desarrollo del partido. Platense intentó reaccionar y equilibrar el juego, pero Vélez supo sostener la ventaja con orden táctico y buena circulación de la pelota.

Lucas Robertone amplió la ventaja para Vélez

El complemento volvió a comenzar favorable para el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Apenas a los 3 minutos del segundo tiempo, Lucas Robertone apareció en ataque para ampliar la diferencia y establecer el 2-0 definitivo. Ese segundo tanto terminó de inclinar el encuentro a favor del conjunto visitante, que manejó los tiempos del partido y controló los intentos de reacción del equipo dirigido por Walter Zunino.

Las estadísticas del partido entre Platense y Vélez

En términos estadísticos, el encuentro fue relativamente equilibrado. Vélez tuvo el 52% de la posesión de la pelota, mientras que Platense registró el 48%, lo que refleja un trámite parejo en la disputa del balón. Ambos equipos también coincidieron en la cantidad de remates al arco, con 12 intentos cada uno, aunque el Fortín fue más eficaz a la hora de transformar sus oportunidades en goles. Esa diferencia en la contundencia terminó siendo determinante para explicar el resultado final del encuentro.

Cómo quedaron en la tabla del Grupo A

Con este triunfo, Vélez alcanzó los 22 puntos y se mantuvo en la primera posición del Grupo A, consolidando su buen presente en el campeonato. Platense, en cambio, quedó ubicado en el sexto lugar con 14 unidades, aún dentro de la pelea por mantenerse en zona competitiva dentro de su grupo.

En la próxima jornada del campeonato, Vélez será local frente a Lanús el sábado 21 de marzo a las 15.30 en el estadio José Amalfitani, en un partido clave para sostener el liderazgo. Por su parte, Platense deberá visitar a Argentinos Juniors el domingo 22 de marzo a las 22.15 en el estadio Diego Armando Maradona, en busca de recuperar terreno en la tabla.

Síntesis del partido: Platense 0 – Vélez 2

Goles: 7’ PT: Florián Monzón y 3’ ST: Lucas Robertone.

Platense: Matías Borgogno; Celías Ingenthron, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Kevin Retamar, Franco Zapiola, Juan Gauto; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dilan Godoy; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense Vélez Guillermo Barros Schelotto Lucas Robertone
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