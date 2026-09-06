Reacciones en Santa Fe tras el anuncio del retiro de Lionel Messi: "Nadie imagina la Selección Argentina sin él"

En diálogo con el móvil de UNO Santa Fe en la calle, los santafesinos manifestaron su sorpresa, dolor y agradecimiento para con el 10 luego de anunciar su retiro de la Selección Argentina. Entre tristeza y emoción los santafesinos se expresaron sobre Messi luego de su retiro de la Selección: "Es irremplazable"

Reacciones en Santa Fe tras el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: tristeza, dolor y gratitud

Los santafesinos hablaron sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina . Dolor, sorpresa y agradecimiento por todo lo que el capitán le dio al equipo nacional fue lo que se repitió en el móvil de UNO Santa Fe .

"Me duele mucho porque todavía no estábamos preparados para que se vaya", contó uno de los entrevistados. Y agregó: "Me quedo con lo mejor de él en todos los años que estuvo en la Selección. Fue increíble su último Mundial y lamentablemente no se pudo dar la Copa. Agradecido por todo lo que nos dio" .

Para otros, la despedida también representa la salida de un jugador único. "Para mí fue algo feo porque es un jugador increíble, para mí es el mejor", expresó otro hincha.

Entre los más jóvenes, el sentimiento es todavía más especial. Algunos nunca tuvieron la posibilidad de verlo jugar en vivo con la camiseta argentina.

"Más que nada tristeza. Yo todavía soy chico y nunca tuve la oportunidad de verlo en una cancha, cosa que creo que no va a suceder", señaló uno de los consultados.

Y cuando aparece la pregunta sobre quién puede reemplazarlo, la respuesta parece clara: "Es irremplazable, esperemos que aparezca otro como él".

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"Nadie imagina la Selección sin Messi"

La mayoría de los entrevistados coincidió en que será difícil acostumbrarse a una Selección sin Messi: "Es muy duro para todos porque es un emblema del fútbol y pese a que tal vez uno se lo esperaba, nadie imagina la Selección sin Messi", sostuvo un entrevistado.

También hubo sorpresa por el momento. "Me dejó sin palabras, no me lo imaginaba ahora. Esperaba que juegue algunos partidos de Eliminatorias y después se dé su retiro", contó otro.

En ese sentido, apareció un deseo compartido por muchos hinchas: que Messi pueda tener una despedida especial con la camiseta argentina: "Espero que se haga un buen partido de despedida para él", expresó.

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Agradecimiento entre los santafesinos

El retiro de la Selección no significa que Messi deje el fútbol. El capitán seguirá jugando en Inter Miami, algo que para algunos santafesinos fue un consuelo: "A mí me dolió un poco, pero a la vez pensé que lo voy a seguir viendo jugar al fútbol en el Inter Miami". Pero reconoció que habrá una diferencia: "Cuando vuelva a ver jugar a la Selección siento que me va a doler no verlo ahí".

"Fue muy duro por el hecho de que no esté más siendo el mejor jugador de la historia", resumió otro hincha.

Entre tanta tristeza, también apareció el agradecimiento por todo lo vivido durante los años de Messi con la Selección: "Una tristeza tremenda porque lo adoraba. Gracias por todas las cosas que hiciste y el ejemplo que estás dando".