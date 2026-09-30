Videos: Lautaro Martínez, Nico Paz y Cuti Romero le dan la victoria a la Selección argentina

Lautaro Martínez a los 18 minutos, Nicolás Paz, a los 30' y, en el complemento, Cristian Romero, a los 8', le dan la victoria a la Selección argentina.

a Selección argentina dominó la pelota y metió a Bolivia contra su arco. Pasaron 18 minutos para que esa supremacía pudiese traducirse en el marcador. Lautaro Martínez, que anotó el último gol de la Albiceleste (ante Inglaterra en el Mundial), convirtió el primero de la era post Messi.

El Toro recibió un pase de Alexis Mac Allister y, tras una recepción que lo obligó a perder un tiempo, enganchó desde la izquierda al centro y sacó un derechazo cruzado que se metió sobre el palo izquierdo de Guillermo Viscarra.

Luego, tras un gran pase de Exequiel Palacios, Nicolás Paz definió de gran manera ante la salida del arquero boliviano para establecer el 2-0 en el Mario Alberto Kempes.

En tanto que en el complemento, a los 8', tras un brillante tiro libre ejecutado por Nico Paz, Cuti Romero de cabeza amplió la diferencia para la Scaloneta.

Los goles de la Selección ante Bolivia

Lautaro Martínez y el 1-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/OlnO1cF83m — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

¡LA ALBICELESTE AMPLÍA LA VENTAJA SOBRE BOLIVIA!



A los 29', Nico Paz puso el 2 a 0 a favor de Argentina en el amistoso internacional. pic.twitter.com/FWe1ygeJjf — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026