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Escándalo en el pádel argentino: apartaron a una jugadora de la Selección por un mensaje antisemita

Florencia Guerra Sodero fue separada preventivamente de la delegación argentina que participará del Panamericano de Pádel “Libres Amateur” 2026.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 11:57hs
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Escándalo en el pádel argentino: apartaron a una jugadora de la Selección por un mensaje antisemita

La Asociación de Pádel Argentino (APA) decidió apartar de manera preventiva a Florencia Guerra Sodero de la delegación nacional que disputará el Panamericano de “Libres Amateur” 2026, que se desarrollará del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. La jugadora había conseguido su clasificación deportiva para representar al país.

La medida se produjo después de que se viralizara una publicación realizada por la deportista en Instagram, en la que celebraba su convocatoria y hacía referencia a distintos sectores sociales. El mensaje terminó con una expresión de exclusión hacia la comunidad judía, que provocó una fuerte repercusión y numerosos cuestionamientos.

Tras la polémica, la publicación fue eliminada y la jugadora cerró sus cuentas personales. Además, comenzaron a circular capturas de publicaciones anteriores atribuidas a Guerra Sodero con expresiones similares.

El comunicado de la Asociación de Pádel Argentino

La APA manifestó públicamente su rechazo categórico a las expresiones antisemitas y confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario previsto por el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). La entidad aclaró que durante ese proceso la deportista tendrá derecho a ejercer su defensa.

En su comunicado, la asociación remarcó que representar a la Argentina implica respetar la dignidad de todas las personas y sostuvo que la camiseta nacional no admite expresiones discriminatorias.

“Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, señaló la APA en el comunicado difundido tras conocerse el caso.

Guerra Sodero había logrado la clasificación en cancha

La deportista cordobesa, que compite habitualmente en la zona de Pilar y El Totoral, había obtenido por segundo año consecutivo la clasificación deportiva para integrar la delegación argentina.

El Panamericano se disputará en Asunción, Paraguay, entre el 21 y el 24 de octubre, pero Guerra Sodero ya no formará parte de la representación nacional a raíz de la decisión preventiva adoptada por la APA.

El procedimiento disciplinario determinará ahora las consecuencias definitivas del caso.

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