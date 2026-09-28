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La Selección Argentina se entrenó con la mira puesta en Bolivia

Luego de haber tenido el fin de semana libre, los convocados por Lionel Scaloni atravesó su primera práctica de la semana en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza

28 de septiembre 2026 · 21:34hs
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La Selección Argentina se entrenó pensando en el partido ante Bolivia.

La Selección Argentina se entrenó pensando en el partido ante Bolivia.

La Selección Argentina volvió a las prácticas en el predio de Ezeiza bautizado Lionel Andrés Messi que pertenece a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de haber disfrutado de dos días libres.

Vuelta al trabajo del seleccionado argentino

El entrenador Lionel Scaloni liberó a los jugadores durante el sábado y domingo para que pudieran descansar y la idea es que todos se reencuentren esta tarde y retomar los entrenamientos antes del encuentro del miércoles contra Bolivia.

La práctica inició con un diálogo entre Scaloni con Claudio "Chiqui" Tapia, que conversaron en el campo de juego antes del comienzo de las actividades. El grupo inicialmente se dividió en dos, con varios referentes apartados realizando un juego más distendido similar a lo que hicieron una costumbre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, en ese reducido grupo estaban presentes Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios.

Permanecieron en el gimnasio realizando bicicleta fija aquellos que arribaron con lesiones preexistentes o en plena recuperación, como es el caso de Nicolás Tagliafico y Thiago Almada.

Solo dos de los citados tuvieron acción este fin de semana: Tomás Palacios y Leonel Flores. El defensor se había entrenado con la selección en la semana, pero luego fue liberado para disputar la Supercopa Internacional con Estudiantes, que terminó en victoria para Rosario Central. Lo mismo ocurrió con el delantero de Boca, que fue titular en la clasificación del Xeneize a las semifinales de la Copa Argentina frente a Racing. Ambos se reincorporaron esta jornada.

Se perfila el equipo para jugar ante Bolivia

Para el encuentro contra el elenco sudamericano, Scaloni todavía no lo confirmó pero empieza a definir un 11 con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Es decir, ya sin Lionel Messi, Scaloni comenzará a armar un equipo en el que jugarán juntos Lautaro y Julián, algo no era frecuente con el crack rosarino a disposición.

El entrenamiento de hoy fue abierto a la prensa durante los primeros 30 minutos y el martes tocará el turno de la conferencia de prensa del técnico Lionel Scaloni, programada para las 14.15, previo a la práctica.

Después de responder preguntas a los periodistas, la delegación partirá rumbo a Córdoba, donde se cruzará ante la Verde por el primer amistoso de los tres que afrontará en esta fecha FIFA (ante Burkina Faso y Benín, que será la despedida de Lionel Messi, se medirá en El Monumental).

Argentina Selección Bolivia
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