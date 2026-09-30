Román Vega se sumó a la lista de debutantes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

El defensor del Zenit fue titular ante Bolivia en Córdoba y se convirtió en el 66° jugador en tener su estreno en la Albiceleste bajo el mando del oriundo de Pujato

Román Vega jugó su primer partido con la camiseta de la Selección Argentina ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y se convirtió en el jugador número 66 en debutar en el combinado nacional durante el ciclo de Lionel Scaloni . El lateral comenzó su historia en Argentinos Juniors y busca ganarse un lugar en una posición en la que el técnico busca recambio.

El futbolista de 22 años que milita en el Zenit de Rusia fue el lateral izquierdo titular de la Albiceleste en el amistoso ante el seleccionado sudamericano. Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez completaron la línea defensiva.

Vale la pena recordar que el surgido de las inferiores de Argentinos Juniors había sido la gran sorpresa en la lista de convocados para esta fecha FIFA, ya que es el primer llamado que recibe de parte del oriundo de Pujato. Si bien hoy tuvo su primera prueba, podría convertirse en una alternativa interesante a futuro para el cuerpo técnico en una posición en la que no abundan las opciones.

El defensor es una de las tantas caras nuevas que forman parte del ‘recambio’ que deberá encarar Scaloni, quien aún no llegó a un acuerdo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, por su renovación, dentro de la Selección.

Justamente, este cuerpo técnico se caracterizó por darle oportunidades a nuevos valores a lo largo de su ciclo. Tal es así que Vega se convertirá en el 66° jugador en debutar con la casaca celeste y blanca bajo el mando del oriundo de Pujato.

Los últimos estrenos de futbolistas en la Albiceleste habían sido los de Santiago Beltrán (River), Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Joaquín Freitas (Flamengo). Todos ellos tuvieron su bautismo en la victoria 2-0 sobre Honduras el pasado 6 de junio en el Kyle Field de Texas en un amistoso previo a la última Copa del Mundo.

Todos los debutantes en Argentina en la era Scaloni

Gerónimo Rulli

Renzo Saravia

Exequiel Palacios

Gonzalo Martínez

Giovanni Simeone

Walter Kannemann

Alan Franco

Matías Vargas

Franco Cervi

Franco Vázquez

Santiago Ascacíbar

Rodrigo Battaglia

Rodrigo De Paul

Juan Foyth

Gastón Giménez

Paulo Gazzaniga

Lisandro Martínez

Gonzalo Montiel

Domingo Blanco

Matías Suárez

Esteban Andrada

Iván Marcone

Matías Zaracho

Juan Musso

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Domínguez

Alexis Mac Allister

Leonardo Balerdi

Adolfo Gaich

Lucas Ocampos

Nicolás González

Facundo Medina

Emiliano Martínez

Cristian Romero

Julián Álvarez

Nahuel Molina

Emiliano Buendía

Lucas Boyé

Marcos Senesi

Thiago Almada

Nehuén Pérez

Enzo Fernández

Alejandro Garnacho

Facundo Buonanotte

Valentín Barco

Walter Benítez

Valentín Carboni

Valentín Castellanos

Nicolás Paz

Giuliano Simeone

Franco Mastantuono

José Manuel López

Aníbal Moreno

Lautaro Rivero

Facundo Cambeses

Kevin Mac Allister

Joaquín Panichelli

Gianluca Prestianni

Máximo Perrone

Agustín Giay

Gabriel Rojas

Santiago Beltrán

Nicolás Capaldo

Tomás Aranda

Joaquín Freitas

Román Vega