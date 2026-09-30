Román Vega jugó su primer partido con la camiseta de la Selección Argentina ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y se convirtió en el jugador número 66 en debutar en el combinado nacional durante el ciclo de Lionel Scaloni. El lateral comenzó su historia en Argentinos Juniors y busca ganarse un lugar en una posición en la que el técnico busca recambio.
Román Vega se sumó a la lista de debutantes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina
El defensor del Zenit fue titular ante Bolivia en Córdoba y se convirtió en el 66° jugador en tener su estreno en la Albiceleste bajo el mando del oriundo de Pujato
Román Vega debutó en la Selección Argentina
El futbolista de 22 años que milita en el Zenit de Rusia fue el lateral izquierdo titular de la Albiceleste en el amistoso ante el seleccionado sudamericano. Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez completaron la línea defensiva.
Vale la pena recordar que el surgido de las inferiores de Argentinos Juniors había sido la gran sorpresa en la lista de convocados para esta fecha FIFA, ya que es el primer llamado que recibe de parte del oriundo de Pujato. Si bien hoy tuvo su primera prueba, podría convertirse en una alternativa interesante a futuro para el cuerpo técnico en una posición en la que no abundan las opciones.
El defensor es una de las tantas caras nuevas que forman parte del ‘recambio’ que deberá encarar Scaloni, quien aún no llegó a un acuerdo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, por su renovación, dentro de la Selección.
Justamente, este cuerpo técnico se caracterizó por darle oportunidades a nuevos valores a lo largo de su ciclo. Tal es así que Vega se convertirá en el 66° jugador en debutar con la casaca celeste y blanca bajo el mando del oriundo de Pujato.
Los últimos estrenos de futbolistas en la Albiceleste habían sido los de Santiago Beltrán (River), Tomás Aranda (Boca), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Joaquín Freitas (Flamengo). Todos ellos tuvieron su bautismo en la victoria 2-0 sobre Honduras el pasado 6 de junio en el Kyle Field de Texas en un amistoso previo a la última Copa del Mundo.
Todos los debutantes en Argentina en la era Scaloni
Gerónimo Rulli
Renzo Saravia
Exequiel Palacios
Gonzalo Martínez
Giovanni Simeone
Walter Kannemann
Alan Franco
Matías Vargas
Franco Cervi
Franco Vázquez
Santiago Ascacíbar
Rodrigo Battaglia
Rodrigo De Paul
Juan Foyth
Gastón Giménez
Paulo Gazzaniga
Lisandro Martínez
Gonzalo Montiel
Domingo Blanco
Matías Suárez
Esteban Andrada
Iván Marcone
Matías Zaracho
Juan Musso
Lucas Martínez Quarta
Nicolás Domínguez
Alexis Mac Allister
Leonardo Balerdi
Adolfo Gaich
Lucas Ocampos
Nicolás González
Facundo Medina
Emiliano Martínez
Cristian Romero
Julián Álvarez
Nahuel Molina
Emiliano Buendía
Lucas Boyé
Marcos Senesi
Thiago Almada
Nehuén Pérez
Enzo Fernández
Alejandro Garnacho
Facundo Buonanotte
Valentín Barco
Walter Benítez
Valentín Carboni
Valentín Castellanos
Nicolás Paz
Giuliano Simeone
Franco Mastantuono
José Manuel López
Aníbal Moreno
Lautaro Rivero
Facundo Cambeses
Kevin Mac Allister
Joaquín Panichelli
Gianluca Prestianni
Máximo Perrone
Agustín Giay
Gabriel Rojas
Santiago Beltrán
Nicolás Capaldo
Tomás Aranda
Joaquín Freitas
Román Vega