Uno Santa Fe | Ovación | Selección

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

El equipo de Lionel Scaloni realizó un nuevo entrenamiento en el predio Lionel Messi, en una jornada que tuvo 15 minutos abiertos para la prensa.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 12:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

La Selección Argentina continúa con su preparación para la nueva fecha FIFA y este miércoles volvió a trabajar en el predio Lionel Messi de Ezeiza, con una parte del entrenamiento abierta para los medios de comunicación.

En una jornada seguida de cerca por Melani Rivas y Melani Rosas para UNO Santa Fe, el plantel comenzó la actividad con trabajos en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín. Posteriormente, los futbolistas realizaron ejercicios posicionales y tareas tácticas dirigidas por Lionel Scaloni.

El entrenador argentino empieza a evaluar alternativas para el primer amistoso de esta ventana internacional, que tendrá como escenario al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Argentina enfrentará a Bolivia el próximo miércoles 30 de septiembre.

Dos bajas y una agenda cargada para la Selección Argentina

Scaloni ya sabe que no podrá contar con Juan Foyth ni Thiago Almada, ambos desafectados de la convocatoria por distintas lesiones. Almada, además, debía cumplir una fecha de suspensión por los incidentes registrados durante la final del Mundial de Qatar.

La Selección volverá a entrenarse este jueves por la mañana, con otros 15 minutos abiertos para la prensa. El cronograma continuará el viernes y el sábado, mientras que el lunes 28 habrá una nueva práctica vespertina con presencia de los medios acreditados.

El martes 29 será una jornada clave: Scaloni brindará su conferencia de prensa desde las 14.15 y posteriormente, a partir de las 15.30, el plantel realizará el último entrenamiento en Ezeiza antes de viajar rumbo a Córdoba.

Messi, ausente en los primeros amistosos de la Selección

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que Lionel Messi no estará frente a Bolivia ni ante Burkina Faso, el rival del segundo amistoso, previsto para el 3 de octubre en el estadio Monumental.

El capitán y máximo símbolo de la Selección tendrá su participación reservada para el 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en Buenos Aires. Ese encuentro será presentado como la despedida de Messi de la Albiceleste, luego de su anuncio público sobre el cierre de su etapa con el seleccionado.

También tendrán una convocatoria especial para ese último partido Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes fueron citados únicamente para ese compromiso.

Así, mientras el plantel trabaja en Ezeiza y Scaloni comienza a probar variantes, la Selección Argentina ya tiene en el horizonte su primer desafío: Bolivia, el miércoles 30 en Córdoba.

Selección Scaloni Lionel Messi
Noticias relacionadas
la seleccion se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que scaloni siga

La Selección se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que Scaloni siga

confirmado: estos son los precios de las entradas en la despedida de messi de la seleccion

Confirmado: estos son los precios de las entradas en la despedida de Messi de la selección

scaloni reaparecio tras el mundial 2026: ahora se abre un parentesis

Scaloni reapareció tras el Mundial 2026: "Ahora se abre un paréntesis"

lionel scaloni: el golpe de no haber ganado el mundial fue fuerte

Lionel Scaloni: "El golpe de no haber ganado el Mundial fue fuerte"

Lo último

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Último Momento
Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Tarragona vive su mejor momento en Unión y en México no salen del asombro

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Última semana para adherir al Plan Especial de Pago de Santa Fe: ya suma casi 40.000 adhesiones

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

El Papa León XIV trasladó un cálido saludo y bendiciones al pueblo santafesino

El Papa León XIV trasladó "un cálido saludo y bendiciones" al pueblo santafesino

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 el mejor año económico de la historia si es reelegido

Ante inversores en Nueva York, Milei proyectó para 2028 "el mejor año económico de la historia" si es reelegido

Ovación
Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026