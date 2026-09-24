UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

El equipo de Lionel Scaloni realizó un nuevo entrenamiento en el predio Lionel Messi, en una jornada que tuvo 15 minutos abiertos para la prensa.

La Selección Argentina continúa con su preparación para la nueva fecha FIFA y este miércoles volvió a trabajar en el predio Lionel Messi de Ezeiza, con una parte del entrenamiento abierta para los medios de comunicación.

En una jornada seguida de cerca por Melani Rivas y Melani Rosas para UNO Santa Fe , el plantel comenzó la actividad con trabajos en el gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín . Posteriormente, los futbolistas realizaron ejercicios posicionales y tareas tácticas dirigidas por Lionel Scaloni .

El entrenador argentino empieza a evaluar alternativas para el primer amistoso de esta ventana internacional, que tendrá como escenario al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Argentina enfrentará a Bolivia el próximo miércoles 30 de septiembre.

Dos bajas y una agenda cargada para la Selección Argentina

Scaloni ya sabe que no podrá contar con Juan Foyth ni Thiago Almada, ambos desafectados de la convocatoria por distintas lesiones. Almada, además, debía cumplir una fecha de suspensión por los incidentes registrados durante la final del Mundial de Qatar.

La Selección volverá a entrenarse este jueves por la mañana, con otros 15 minutos abiertos para la prensa. El cronograma continuará el viernes y el sábado, mientras que el lunes 28 habrá una nueva práctica vespertina con presencia de los medios acreditados.

El martes 29 será una jornada clave: Scaloni brindará su conferencia de prensa desde las 14.15 y posteriormente, a partir de las 15.30, el plantel realizará el último entrenamiento en Ezeiza antes de viajar rumbo a Córdoba.

Messi, ausente en los primeros amistosos de la Selección

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que Lionel Messi no estará frente a Bolivia ni ante Burkina Faso, el rival del segundo amistoso, previsto para el 3 de octubre en el estadio Monumental.

El capitán y máximo símbolo de la Selección tendrá su participación reservada para el 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en Buenos Aires. Ese encuentro será presentado como la despedida de Messi de la Albiceleste, luego de su anuncio público sobre el cierre de su etapa con el seleccionado.

También tendrán una convocatoria especial para ese último partido Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes fueron citados únicamente para ese compromiso.

Así, mientras el plantel trabaja en Ezeiza y Scaloni comienza a probar variantes, la Selección Argentina ya tiene en el horizonte su primer desafío: Bolivia, el miércoles 30 en Córdoba.