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Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

El tenista argentino, que hace dupla con el español Marcel Granollers, conquistó su tercer “Major” en la categoría

6 de junio 2026 · 10:11hs
Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers se consagraron campeones en Roland Garros.

Horacio Zeballos junto a Marcel Granollers se consagraron campeones en Roland Garros.

El tenista argentino Horacio Zeballos hizo historia junto con el español Marcel Granollers al quedarse con el título de dobles en Roland Garros, el segundo Gran Slam de la temporada.

Zeballos obtuvo su segundo Roland Garros

Zeballos y Granollers, que el año pasado tocaron el cielo con las manos al llegar al número 1 del mundo en la categoría, derrotaron en la gran final al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten con un cómodo 6-4 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego.

El primer set fue bastante parejo, ya que pese a que Zeballos y Granollers comenzaron con un rápido quiebre, la dupla rival pudo recuperarse para igualar el asunto en tres games por lados.

Sin embargo, en el séptimo game Zeballos y Granollers, quienes llevan más de cinco años jugando en pareja, pudieron conseguir una nueva ruptura para luego mantener sus siguientes dos turnos de saque y así imponerse por 6-4.

Ya en la segunda manga, tanto Zeballos como Granollers salieron mucho más confiados y rápidamente consiguieron tres quiebres al servicio de sus rivales para tomar una ventaja que les permitiría cerrar el encuentro con relativa facilidad.

De esta manera, la dupla conformada por el argentino y el español conquistó su tercer título de Grand Slam, luego de los conseguidos en Roland Garros y el US Open 2025. Zeballos, además, consiguió su vigesimoctava consagración en un torneo de dobles.

En su camino hacia la final, la dupla campeona había derrotado a Marton Fucsovics y Marcos Giron, Vasil Kirkov y Bart Stevens, Lucas Miedler y Alexander Erler, Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, y a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Pese al título, Zeballos caerá de la segunda a la tercera posición en el ranking ATP de dobles, aunque tiene muchas chances de pelear por el liderazgo en las próximas semanas.

Zeballos Roland Garros título
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