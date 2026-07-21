Unión pierde a un delantero para el debut frente a Platense

Marcelo Estigarribia no será de la partida ante el Calamar debido a una molestia que arrastra en uno de sus tobillos

Marcelo Estigarribia se pierde el debut de Unión ante Platense.

A lo largo de la pretemporada, Marcelo Estigarribia no logró entrenar en plenitud y por ese motivo, tampoco participó de los dos partidos amistosos que Unión jugó ante Ben Hur y Rosario Central.

Así las cosas, el delantero que arrastra una molestia en uno de sus tobillos, quedó descartado para el debut del Tate en el Torneo Clausura cuando este viernes visite a Platense.

La intención es que Estigarribia pueda estar disponible para el compromiso siguiente que será el sábado 1 de agosto cuando visite a Gimnasia de Mendoza.

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De esta manera, el acompañante de Cristian Tarragona en ataque podría ser Misael Aguirre, o en caso contrario, darle la chance a Eric Ramírez.

El futbolista que se sumó el sábado al plantel rojiblanco, ya fue compañero de Tarragona, cuando ambos vestían la camiseta de Gimnasia de La Plata.