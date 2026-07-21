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Pullaro firma con Nación el traspaso de la A012 y Santa Fe comenzará las obras este jueves

El gobernador Maximiliano Pullaro rubricará este miércoles en Casa Rosada el convenio con el gobierno nacional para que la provincia asuma por 20 años el mantenimiento y las obras de la ruta nacional A012, un corredor estratégico para el transporte de cargas y el acceso a los puertos del Gran Rosario

21 de julio 2026 · 10:01hs
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Pullaro firma con Nación el traspaso de la A012 y Santa Fe comenzará las obras este jueves

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Pullaro firma con Nación el traspaso de la A012 y Santa Fe comenzará las obras este jueves

Tras algunas demoras, finalmente este miércoles el gobernador Maximiliano Pullaro firmará en Casa Rosada un convenio con el gobierno nacional que habilitará el traspaso de las obras y las tareas de mantenimiento de la ruta nacional A012, uno de los corredores viales más importantes para el movimiento de cargas en el sur de la provincia.

El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y, según adelantó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la Provincia tiene previsto comenzar con las primeras intervenciones apenas quede formalizado el convenio. "Si mañana nos firman, el jueves a la mañana empezamos la reparación", aseguró Enrico.

Santa Fe asumirá el mantenimiento de la A012

El proceso para concretar el traspaso comenzó en abril, cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció durante una visita a Rosario la cesión de la A012 a la provincia ante empresarios reunidos en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Posteriormente se publicó el decreto correspondiente, aunque desde el gobierno santafesino aclararon que la norma no habilitaba automáticamente la intervención sobre la traza. Antes era necesario completar distintos trámites administrativos ante el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Vialidad, además de acordar el plazo de cesión.

Finalmente, la Provincia logró que el convenio establezca un período de 20 años, un aspecto considerado clave para planificar inversiones de largo plazo.

No obstante, el eventual cobro de peajes requerirá una autorización adicional por parte del gobierno nacional.

Con la firma del convenio, la Provincia de Santa Fe asumirá íntegramente el costo de las obras y del mantenimiento de la A012. Pese al esfuerzo económico que implicará, desde la Casa Gris consideran prioritario recuperar una ruta que hoy presenta un importante deterioro. "No importa. Esto que es un corredor estratégico, para la Nación es una ruta más. Para Santa Fe, es una ruta que representa el abandono", sostuvo Lisandro Enrico.

Un corredor clave para los puertos del Gran Rosario

La firma del convenio también permitirá avanzar en las mejoras de los accesos a los puertos del Gran Rosario, ya que ambas intervenciones fueron planificadas de manera conjunta.

La ruta nacional A012 cumple un papel central dentro del sistema logístico exportador argentino. Por esa traza circula una parte sustancial del transporte de granos que se dirige hacia las terminales portuarias del sur santafesino.

Se estima que alrededor de 1,8 millones de camiones por año transitan por la región portuaria, un volumen que exige una infraestructura vial en condiciones para garantizar la seguridad y la competitividad del principal polo agroexportador del país.

Pullaro Nación ruta obras
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