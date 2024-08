Zeballos volvió a declinar para jugar la Copa Davis

"Guille se comunicó conmigo hoy para preguntarme si estaba disponible: mi respuesta fue que no. Lamentablemente siento que la relación con el capitán no es buena. Me cuesta respetar su palabra; no nos haría bien ni al equipo ni a mí. Prefiero darle prioridad a estar una semana más en casa con mi familia", sostuvo el zurdo, en diálogo con El Gráfico.

Así quedará el plantel argentino

El plantel confirmado en un primer momento, y también ahora tras la negativa de Zeballos, para buscar el pase a la fase final, a disputarse del 19 al 24 de noviembre próximos en Málaga, estará integrado por Sebastián Báez (20°), Francisco Cerúndolo (27°), Tomás Etcheverry (37°) y los doblistas Andrés Molteni (20°) y Máximo González (24°).

"Es el mismo equipo que nos representó en las últimas series, el que nos trajo hasta acá. Es importante aclarar que cumplimos con los plazos de la organización", justificaba el capitán, semanas atrás, la ausencia del hombre surgido en el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata.