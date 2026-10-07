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Pelea entre la vida y la muerte el preso fugado de una comisaría de Pilar que fue recapturado en el cementerio de San Jerónimo Norte

Se trata de José María Maciel, de 55 años, evadido de la Comisaría 6° de Pilar, en el departamento Castellanos, y recapturado arriba de un mausoleo en el cementerio de San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias. Fue trasladado al hospital Cullen y su estado de salud es crítico por lesiones autoinfligidas.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de octubre 2026 · 16:03hs
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Pelea entre la vida y la muerte el preso fugado de una comisaría de Pilar que fue recapturado en el cementerio de San Jerónimo Norte

Pelea entre la vida y la muerte el preso fugado de una comisaría de Pilar que fue recapturado en el cementerio de San Jerónimo Norte

Esta mañana de miércoles, en el cementerio de San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias, oficiales de distintas dependencias de la Policía de Santa Fe (PSF) aprehendieron nuevamente a José María Maciel, de 55 años, quien permanecía prófugo desde el domingo.

Ese día se había fugado de la Comisaría 6° de Pilar, donde estaba privado de su libertad en el marco de una causa enmarcada en la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

Lesiones autoinfligidas

Tras la fuga, la búsqueda se concentró en distintos puntos de la región, en particular en San Jerónimo Norte, localidad en la que el hombre tendría domicilio.

Cuando lo hallaron, Maciel tenía lesiones que se habría provocado en su cuerpo y que eran visibles. Luego fue trasladado bajo custodia policial en un móvil de Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte hasta el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde fue recibido por los médicos de Emergentología, quienes constataron la gravedad de su estado, lo compensaron y quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Evadido

El domingo, José María Maciel, de 55 años, se escapó de la Comisaría 6° de Pilar por una ventana y se llevó una camioneta de la comuna. El vehículo impactó contra una cuneta y el hombre continuó la fuga a pie. Desde entonces era buscado por la Policía en la región.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la recaptura a la Jefatura de la Unidad Regional XI Las Colonias de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó formar causa bajo la atribución delictiva de evasión y exigió un informe médico sobre el estado de salud de Maciel.

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