Cayó preso un joven de 21 años acusado de asesinar a su tío en barrio San Lorenzo

El detenido fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) como presunto autor del crimen de Pablo Adrián Coronel, quien murió tras recibir un disparo de escopeta en un domicilio de Teniente Loza al 6300. La Fiscalía de Homicidios investiga el caso bajo la carátula de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Detuvieron a un joven de 21 años como presunto autor del homicidio de su tío, Pablo Adrián Coronel, en barrio San Lorenzo.

Un joven de 21 años fue detenido este martes por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) como presunto autor del homicidio de su tío, Pablo Adrián Coronel, ocurrido el pasado 5 de julio en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.

El detenido, identificado con las iniciales F. D. C., quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que investiga el hecho como homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

La víctima había sido atacada en un domicilio ubicado en Teniente Loza al 6300, donde recibió un disparo de arma de fuego que impactó en zonas vitales de su cuerpo. Tras el ataque fue trasladado al hospital José María Cullen, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

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La investigación apuntó a un familiar directo

Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de que el presunto agresor podía ser una persona del entorno familiar de la víctima.

En ese marco, efectivos del Departamento Operativo de Investigaciones realizaron tres allanamientos que no arrojaron resultados positivos. Sin embargo, la continuidad de las tareas permitió establecer un nuevo domicilio donde podría encontrarse el sospechoso.

Con autorización de la propietaria del inmueble, los agentes realizaron una requisa domiciliaria que terminó con la aprehensión de F. D. C., de 21 años.

De acuerdo con la línea investigativa, el detenido sería un familiar directo de Coronel y quedó señalado como el presunto responsable del ataque que terminó con su muerte.

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Intervención de la Fiscalía

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que informó lo actuado a la fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial dispuso que el joven continúe privado de su libertad, sea identificado y permanezca alojado en una dependencia policial mientras avanza la investigación.

La atribución delictiva provisoria es por homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Los elementos reunidos hasta el momento serán presentados durante la audiencia imputativa, donde se conocerán mayores detalles de la acusación y las pruebas incorporadas al expediente.