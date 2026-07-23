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Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que era buscado intensamente en Arroyo Leyes

Nicolás Ezcurra se había ausentado de su domicilio el miércoles por la mañana. Tras horas de incertidumbre y un amplio despliegue policial en la zona de la Costa, su familia y la Fiscalía confirmaron que fue hallado en buen estado de salud.

23 de julio 2026 · 21:05hs
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Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra

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Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que era buscado intensamente en Arroyo Leyes

Una noticia que trae enorme alivio a los vecinos de la zona de la Costa santafesina. Este jueves por la tarde se confirmó la aparición con vida y en perfecto estado de salud de Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que permanecía desaparecido desde la mañana del miércoles en la localidad de Arroyo Leyes.

La confirmación oficial fue ratificada tanto por sus allegados a través de publicaciones en redes sociales como por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tras completarse los protocolos de constatación médica de rigor para garantizar su integridad física.

LEER MÁS: Desapareció un joven de 23 años en Arroyo Leyes: buscan a Nicolás Agustín Ezcurra

El joven se había ausentado de su vivienda particular por motivos personales, desencadenando una rápida movilización policial e institucional en todo el corredor de la Ruta Provincial 1.

Intensa búsqueda en la zona de la Costa

La ausencia de Ezcurra había generado una profunda preocupación en su entorno familiar, ya que no se tenían novedades de su paradero desde las primeras horas de la jornada previa. Tras la radicación de la denuncia por solicitud de paradero, las fuerzas de seguridad montaron un operativo de rastreo y chequeo en puntos clave de la región insular y urbana.

En las actuaciones investigativas tomó intervención el personal de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes (perteneciente a la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe) de manera articulada con la Fiscalía Regional I, bajo las instrucciones directas del fiscal Dr. Ignacio Giavedoni.

Afortunadamente, el caso tuvo un desenlace favorable y el protocolo de búsqueda quedó formalmente desactivado tras reencontrarse el joven con sus familiares.

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