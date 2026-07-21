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Barrio Loyola Sur: tres hombres quedaron detenidos tras retener y golpear a un joven por una venganza

La víctima, un joven de 24 años en situación de calle, denunció que fue interceptada en la vía pública, obligada a subir al vehículo y agredida por una presunta venganza vinculada al robo de una batería. Uno de los aprehendidos quedó además imputado por lesiones y amenazas.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de julio 2026 · 20:09hs
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Tres hombres fueron aprehendidos tras privar de la libertad y agredir a un joven en barrio Loyola Sur.

Tres hombres fueron aprehendidos tras privar de la libertad y agredir a un joven en barrio Loyola Sur.

Tres hombres fueron aprehendidos este lunes en barrio Loyola Sur, al noroeste de la ciudad de Santa Fe luego de que la Policía rescatara a un joven que permanecía privado de su libertad dentro de una camioneta y presentaba lesiones producto de una golpiza.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Larrechea y Piedrabuena, tras un alerta emitido por la Central de Emergencias 911 que advertía sobre un caso de privación ilegítima de la libertad y agresiones físicas.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico localizaron una camioneta Volkswagen Amarok blanca con cuatro ocupantes en su interior. Los uniformados ordenaron el descenso de todos los hombres para identificarlos y, durante el procedimiento, advirtieron que uno de ellos tenía lesiones visibles en el rostro.

La denuncia de la víctima

Los policías entrevistaron por separado al joven herido, de 24 años y en situación de calle, quien relató que había sido interceptado en la vía pública por los otros tres ocupantes del vehículo, quienes lo obligaron a subir y lo mantenían retenido contra su voluntad.

Según declaró, uno de los agresores lo golpeó como represalia por el presunto robo de una batería ocurrido dos meses atrás y, además, lo amenazó con provocarle lesiones de mayor gravedad.

LEER MÁS: Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Tres aprehendidos

Con apoyo de otras unidades, los efectivos aseguraron la zona, secuestraron la camioneta y trasladaron a los involucrados a Medicina Legal para los exámenes de rigor.

Los tres aprehendidos fueron identificados como C. L. R., de 37 años; R. H. P., de 28; y L. Y. S., de 23.

En tanto, la víctima sufrió una contusión en el ojo derecho, con un tiempo estimado de curación de entre cinco y once días, según el informe médico.

La causa

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que los tres sospechosos permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

De manera provisoria, los tres quedaron imputados por privación ilegítima de la libertad, mientras que uno de ellos también afronta cargos por lesiones leves dolosas y amenazas.

Loyola Sur hombres joven víctima causa
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