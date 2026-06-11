Barrio Villa Elsa: Gendarmería aprehendió a dos vendedores de marihuana que operaban bajo la modalidad delivery

Dos jóvenes de 31 y 23 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves, luego de ser interceptados por una patrulla de Gendarmería cuando circulaban en contramano. Durante el procedimiento le secuestraron dosis de marihuana

Este jueves, minutos antes de la 1 de la madrugada, efectivos de Gendarmería Nacional aprehendieron a dos jóvenes y secuestraron dosis de marihuana fraccionadas , una balanza electrónica, una tijera y un automóvil durante un procedimiento realizado en barrio Villa Elsa , en el norte de la ciudad de Santa Fe .

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de la esquina de pasaje Rodríguez y Azcuénaga , donde un grupo de oficiales y suboficiales observó la circulación de un Ford Ka cuyo conductor, al advertir la presencia del móvil identificable de la fuerza federal, realizó una maniobra evasiva y aceleró su marcha.

Los gendarmes iniciaron un seguimiento y lograron interceptar el vehículo. Durante la requisa, detectaron un fuerte olor compatible con marihuana proveniente del habitáculo. Luego hallaron una bolsa con varias dosis fraccionadas y acondicionadas para su comercialización. El correspondiente narcotest confirmó que se trataba de cannabis.

gendarmeria barrio Villa Elsa 1 Gendarmería aprehendió a dos vendedores de marihuana que operaban bajo la modalidad delivery gentileza

Patrullajes intensivos

El procedimiento se produjo en el marco de los patrullajes preventivos que realizan de manera coordinada la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales en distintos barrios de la capital provincial.

Según trascendió, un oficial y dos suboficiales de Gendarmería recorrían la zona cuando observaron al Ford Ka circulando a gran velocidad. Al girar en contramano por calle Azcuénaga, el conductor se encontró de frente con el patrullero. Intentó escapar dando marcha atrás, pero fue rápidamente rodeado por los efectivos, que ordenaron a los ocupantes descender del vehículo.

Dos aprehendidos

Los ocupantes fueron identificados como I. G., de 31 años, y G. D., de 23. Ambos fueron esposados y trasladados a la Comisaría 8ª, donde quedaron alojados en calidad de aprehendidos.

Además de la droga, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, una balanza electrónica, una tijera y el automóvil utilizado para desplazarse.

Los investigadores presumen que los sospechosos realizaban venta de estupefacientes bajo la modalidad delivery, trasladando las dosis para su comercialización directa en distintos puntos de la ciudad.

Investigación por microtráfico

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional y de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Posteriormente se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que ambos continúen privados de la libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa por la presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

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