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Barrio Los Troncos: detuvieron a un hombre por el intento de femicidio de una mujer de 25 años

Un hombre de 41 años fue detenido este viernes acusado de intentar asesinar a una joven de 25 en una vivienda de López Fresno al 8200, en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Iturraspe con heridas de arma blanca.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de julio 2026 · 10:42hs
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Barrio Los Troncos: detuvieron a un hombre por el intento de femicidio de una mujer de 25 años

Este viernes, durante las primeras horas de la tarde, se produjo un grave hecho en una vivienda ubicada sobre López Fresno al 8200, en barrio Los Troncos, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. Vecinos de la zona alertaron a los operadores de la Central de Emergencias 911 sobre una mujer de 25 años que estaba siendo brutalmente agredida por su pareja, un hombre de 41 años.

Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico, quienes encontraron al agresor atacando a la mujer: manipulaba un cuchillo con una mano mientras sostenía un arma de fuego con la otra.

Aprehensión

Los policías ingresaron a la vivienda, neutralizaron y detuvieron al hombre, y priorizaron el resguardo de la víctima, que fue derivada de inmediato al hospital. El agresor quedó aprehendido de manera provisoria por tentativa de femicidio, con intervención de la Fiscalía de Violencia de Género.

En el marco de la investigación, personal de Criminalística realizó las diligencias de rigor, mientras que efectivos de las áreas de Homicidios y de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continuaron con las tareas investigativas.

Durante el procedimiento secuestraron una carabina calibre .22, cuatro cartuchos del mismo calibre, un cuchillo tipo carnicero sin mango, con una hoja de aproximadamente 19 centímetros, y una motocicleta. Además, los policías buscaron testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona. Tanto los testimonios como las imágenes serán elementos clave para el avance de la investigación.

Herida

La víctima, una mujer de 25 años, fue rescatada por los efectivos del Comando Radioeléctrico y trasladada de urgencia al Hospital Iturraspe, donde recibió las primeras curaciones y quedó internada en observación.

Tentativa de femicidio

Los efectivos informaron lo ocurrido a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones, que dieron intervención a la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual.

La fiscal ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima y dispuso que el aprehendido permanezca detenido e incomunicado, sea examinado por Medicina Legal, identificado y notificado de la causa como presunto autor del delito de tentativa de femicidio.

Además, encomendó que la investigación quede a cargo de la Brigada de Femicidios de la PDI, junto con la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. También ordenó identificar a vecinos que puedan aportar información como testigos y secuestrar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Los Troncos femicidio detenido
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