Uno Santa Fe | Santa Fe | plan

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

El Gobierno santafesino presentó un programa para refinanciar deudas y proteger ingresos de empleados y jubilados

14 de mayo 2026 · 10:24hs
Plan de desendeudamiento en Santa Fe

gentileza

Plan de desendeudamiento en Santa Fe

A través del decreto Nº 1014/26, el gobierno de Santa Fe oficializó el programa de desendeudamiento destinado a santafesinos. Bajo el nombre “Plan de Protección de los Ingresos”, la Casa Gris busca abordar una problemática que atraviesa al sector público, privado, jubilados y autónomos, agobiados por deudas con bancos y financieras.

El gobierno justificó el decreto mencionando el Convenio 95 firmado en 1956 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que propone proteger los salarios. En este sentido, también expone que ese cuidado de los ingresos de los santafesinos es un “desafío” debido a las “tasas de interés elevadas”, sumado a que un encarecimiento de deudas “desalienta la inversión y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica”.

Ante este panorama, el gobierno provincial lanzó el programa de protección para alivianar “la carga de descuentos en la remuneración” a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock.

Para este programa, los interesados deberán solicitar un descuento mediante códigos sobre los recibos de sueldo.

Plan de Protección de Ingresos

El principal punto de este programa tiene que ver con los descuentos sobre el salario de trabajadores y jubilados. Hasta el momento, quienes pedían préstamos podían llegar a comprometer hasta el 50% de su salario. A partir del decreto del gobierno, las entidades prestamistas, es decir bancos y financieras, sólo pueden descontar el 25% de los haberes afectados.

Las entidades deberán refinanciar el pago de las deudas. En caso de no realizarlo, el Ministerio de Economía de Santa Fe será el encargado de intimar a la firma prestamista.

En otro punto, el Ministerio de Economía firmará convenios con agentes financieros para implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras, incluyendo bonificaciones de tasa.

Además, el Ministerio de Economía promoverá un Programa Educativo de inclusión financiera con entidades financieras, entidades no financieras y organismos nacionales.

Cómo acceder

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.

En el caso de trabajadores privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios.

• LEER MÁS: Créditos y descuentos: Santa Fe lanza un plan para aliviar a trabajadores endeudados

plan deudas Santa Fe descuentos salarios
Noticias relacionadas
Nuevo aumento de los combustibles en la ciudad de Santa Fe

Subió la nafta en Santa Fe: los nuevos precios de YPF y el costo para llenar el tanque

La Municipalidad de Santa Fe realizará seis Reciclatones simultáneos por el Día Mundial del Reciclaje

La Municipalidad de Santa Fe realizará seis Reciclatones simultáneos por el Día Mundial del Reciclaje

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico del tiempo en Santa Fe: baja la temperatura y anticipan un fin de semana sin lluvias

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Último Momento
Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

Se puso en marcha el plan de desendeudamiento en Santa Fe: cómo funcionará el nuevo límite a descuentos salariales

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda

Alurralde, juez federal de Reconquista advirtió: "Hay que atacar no solo la oferta, sino también la demanda"

Ovación
El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Con un hat-trick de Lionel Messi, Inter Miami le ganó al Cincinnati en la MLS

Colón y el dilema Ignacio Lago: ¿es conveniente económicamente extenderle el contrato?

Colón y el dilema Ignacio Lago: ¿es conveniente económicamente extenderle el contrato?

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe