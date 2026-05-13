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Un niño cayó de un camión municipal en Santo Tomé y permanece internado en grave estado

El menor, de 9 años, sufrió una fuerte caída. Permanece internado en terapia intensiva del hospital de niños Orlando Alassia

13 de mayo 2026 · 12:01hs
Un niño cayó de un camión municipal en Santo Tomé y permanece internado en grave estado

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Un niño cayó de un camión municipal en Santo Tomé y permanece internado en grave estado

Un niño de 9 años permanece internado en estado delicado luego de sufrir una caída desde un camión volcador de la Municipalidad de Santo Tomé. El grave episodio ocurrió durante la tarde del martes en la zona oeste de la ciudad, en inmediaciones de las calles Sarmiento y Mosconi, y es investigado por la Policía y la Justicia para esclarecer cómo se produjo el accidente.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en el lugar, el menor y otro niño se habrían colgado de la parte trasera del vehículo municipal mientras circulaba de oeste a este. Lo que comenzó como una supuesta “travesura” terminó en un dramático hecho que mantiene en vilo a la comunidad santotomesina.

Según indicaron vecinos de la zona, ambos chicos iban sujetos en la parte posterior del camión. Uno de ellos logró descender cuando el rodado se detuvo en un semáforo, mientras que el otro habría caído cuando el vehículo retomó la marcha.

Tras el accidente, comerciantes y vecinos asistieron rápidamente al menor mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias. Algunos presentes realizaron maniobras de reanimación hasta que finalmente el niño fue trasladado de urgencia al hospital, escoltado por patrulleros policiales.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si el conductor del camión advirtió la presencia de los menores en la parte trasera del vehículo. Testigos señalaron que el chofer habría continuado circulando sin percatarse de lo sucedido.

Durante la noche del martes, efectivos policiales trabajaron en la preservación de la escena y en la recolección de pruebas. Además, se aguardaba la intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes analizarán cámaras de seguridad y tomarán declaraciones para reconstruir la mecánica del hecho.

El estado de salud del niño

El director del hospital Iturraspe, Francisco Villano, brindó detalles sobre el cuadro clínico del menor y confirmó que permanece internado en terapia intensiva pediátrica.

“Fue estabilizado e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. A través de una tomografía de cráneo se constató una fractura occipital. Permanece con asistencia mecánica respiratoria y cursa sus primeras 24 horas de internación. Se mantiene estable”, indicó el profesional.

El caso generó una fuerte conmoción en Santo Tomé, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y establecer con precisión las circunstancias del accidente.

niño camión Santo Tomé
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