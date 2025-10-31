La mujer fue hallada sin vida el jueves. Desde el domingo 26 de octubre buscan con vida a su expareja, Alexis David Quiroz, de 23 años, cuya madre realizó la denuncia por pedido de paradero.

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Desde el domingo 26 de octubre, la Policía y la Justicia buscan con vida a Alexis David Quiroz , de 23 años, oriundo de Coronda, departamento San Jerónimo. La denuncia por pedido de paradero fue presentada por su madre ante la Comisaría 1° de esa ciudad.

La búsqueda se extiende en toda la localidad, el departamento San Jerónimo y la provincia de Santa Fe, y se canaliza a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) , que a su vez utiliza el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) .

De esta manera, la información se retransmite a todas las jurisdicciones del país. En estos casos, las denuncias se formalizan en la Policía o en las fiscalías locales, y quedan registradas en ambos sistemas.

Hallazgo y conmoción

Según trascendió, la pareja de Quiroz se comunicó con la madre del joven y le explicó que su hijo, con quien convivía, no se encontraba en la vivienda que compartían. Además, le contó que Alexis había estado en la casa, le sustrajo dinero y, tras una discusión, ella le pidió que se fuera.

Durante la jornada del jueves, la mujer envió mensajes de WhatsApp de despedida a su madre, en los que además de despedirse, le indicó el lugar donde se encontraba.

Alarmada, la madre de la joven fue hasta el sitio y la halló colgada de un árbol. Minutos después, el médico policial constató el fallecimiento.

Continúa la búsqueda

Mientras tanto, y en medio de un clima de profunda conmoción social en Coronda, la Fiscalía y la Policía continúan con todos los trabajos necesarios para dar con el paradero de Alexis David Quiroz.

El operativo se despliega en la ciudad, su zona rural y en toda la provincia, bajo los protocolos del Sifebu y el Sifcop, que permiten ampliar la búsqueda a nivel nacional.