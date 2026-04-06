Sucedió este mediodía en el interior de la dirección del establecimiento escolar rafaelino. Una docente vio un arma dentro de la mochila de uno de sus alumnos, la retiró y la llevó a la dirección, desde donde denunciaron el hallazgo a la Policía. El menor, de 11 años, fue entregado a su progenitor.

Conmoción en Rafaela: la Policía secuestró una réplica de arma de fuego en la mochila de un alumno de la escuela Alberdi

Esta mañana de lunes, alrededor de las 12 , un llamado telefónico que partió desde la escuela Alberdi de la ciudad de Rafaela, en el departamento Castellanos , alertó sobre la presunta existencia de un alumno con un arma de fuego dentro del establecimiento escolar .

Policías de la Brigada Motorizada y del Comando Radioeléctrico acudieron inmediatamente al edificio escolar y dialogaron con la directora, quien señaló que la docente de un menor de 11 años le retiró la mochila al alumno y detectó en su interior un arma . El elemento fue llevado a la dirección del establecimiento y se dio aviso a la Policía.

Los uniformados secuestraron una réplica de arma de fuego del interior de la mochila. Posteriormente, el menor de 11 años fue entregado a su progenitor de 32 años.

Réplica secuestrada

Los oficiales de la Motorizada y del Comando Radioeléctrico revisaron la mochila y secuestraron una réplica de pistola, similar a las que disparan balines calibre 4,5 milímetros.

Las autoridades de la escuela, ante el hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa, ya habían establecido contacto con funcionarios de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

De acuerdo con lo constatado por los policías, la réplica es inocua y no posee capacidad de disparar proyectiles, ya que se trata únicamente de una imitación que emula una pistola de aire comprimido que dispara balines de plomo calibre 4,5.

Conmoción social

El episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad social en todo el país, tras el hecho ocurrido el 29 de marzo en la ciudad de San Cristóbal, cuando un alumno de 15 años llegó armado con una escopeta calibre 12/70 a un establecimiento escolar, asesinó a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos alumnos.

La situación genera mayor impacto en la región debido a la cercanía geográfica, ya que Rafaela es cabecera del departamento Castellanos, limítrofe con San Cristóbal.

Además, durante el último fin de semana pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un adolescente de 16 años durante un allanamiento en su vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2000 de la ciudad de Sunchales. En ese procedimiento secuestraron un arma de fuego perteneciente a un familiar y el menor fue señalado como presunto autor de amenazas contra un establecimiento de enseñanza técnica.

Intervención judicial

La novedad sobre la denuncia y el procedimiento realizado por los oficiales de la Motorizada y del Comando Radioeléctrico de Rafaela fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional V Castellanos de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, la situación fue comunicada a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, doctora Gerbaldo, quien dispuso la entrega del menor de 11 años a su padre de 32 y el secuestro preventivo de la réplica de arma de aire comprimido para continuar con las actuaciones correspondientes.