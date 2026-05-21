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Ladrones robaron en una casa del barrio privado El Pinar: se llevaron USD12.000 y joyas valuadas en $30.000.000

Un matrimonio se ausentó de su casa durante tres horas y, al regresar, descubrió un millonario robo. Los delincuentes ingresaron sin provocar daños y fueron directamente al lugar donde guardaban dólares y joyas. Investigan si hubo un entregador

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de mayo 2026 · 08:45hs
Ladrones robaron en una casa del barrio El Pinar: se llevaron USD12.000 y joyas valuadas en $30.000.000

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Ladrones robaron en una casa del barrio El Pinar: se llevaron USD12.000 y joyas valuadas en $30.000.000

Este miércoles por la noche, cuando los moradores de una vivienda del barrio El Pinar, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del kilómetro 152,5, en la zona norte de los countries de la ciudad de Santo Tomé, regresaron a su casa minutos después de las 22, descubrieron que habían sido víctimas de un millonario robo.

Al ingresar al inmueble, observaron abierta la puerta de un placard del dormitorio principal y constataron la faltante de joyas valuadas en unos 30 millones de pesos y 12 mil dólares en efectivo. De inmediato, los esposos denunciaron el hecho a los operadores de la Central de Emergencias 911.

Poco después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 15ª de Santo Tomé, además de pesquisas y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Uno de los detalles que más llamó la atención fue la faltante de una llave que abre una puerta interna hacia el patio de la vivienda. Además, no se registraron daños ni roturas en aberturas, lo que evidenciaría un importante grado de precisión por parte de él o los delincuentes.

Peritajes criminalísticos

Los damnificados relataron a los policías que estuvieron ausentes de la vivienda durante aproximadamente tres horas y que, al regresar, no encontraron desorden en el interior del inmueble ni señales de violencia en puertas o ventanas que permitieran establecer por dónde ingresaron los ladrones.

Los efectivos preservaron la escena del hecho y comenzaron la búsqueda de testigos en la zona. También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia tanto en viviendas cercanas como en los accesos al barrio cerrado.

Posteriormente, pesquisas y peritos criminalísticos de la PDI realizaron los trabajos de rigor y secuestraron material fílmico que podría ser de utilidad para avanzar con la investigación.

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, y posteriormente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó profundizar la búsqueda de testigos y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio, que cuenta con vigilancia privada, sensores perimetrales y monitoreo constante.

El dato preocupante

El hecho guarda similitudes con otro episodio ocurrido durante la madrugada del 7 de mayo en el Club de Campo El Paso, también en la zona norte de los countries de Santo Tomé. En aquella oportunidad, cuatro delincuentes rompieron un tejido perimetral e ingresaron a robar en dos viviendas de manera consecutiva.

En uno de los inmuebles sustrajeron joyas y, en el otro, 20 mil dólares y 10 millones de pesos en efectivo. Además, maniataron a los moradores y también a menores de edad que se encontraban en la vivienda.

Hasta el momento, no hubo detenidos por ninguno de los hechos y los investigadores intentan establecer si existe una conexión entre ambos golpes delictivos.

• LEER MÁS: Delincuentes encapuchados robaron en dos casas del Club de Campo El Paso: maniataron a dos matrimonios

El Pinar robo ladrones joyas
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