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Dos policías heridos tras perseguir un motociclista que se fugó de un control en el norte de la ciudad de Santa Fe

El patrullero perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado y un árbol en el barrio 29 de Abril; los agentes fueron trasladados al hospital Iturraspe y dados de alta con 48 horas de reposo

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de mayo 2026 · 09:28hs
Dos policías heridos tras perseguir un motociclista que se fugó de un control en el norte de la ciudad de Santa Fe

Esta tarde del lunes, a las 15.30, dos policías del Comando Radioeléctrico capitalino resultaron heridos luego de que el patrullero en el que circulaban chocara violentamente contra una columna de alumbrado público y un árbol, en el marco de una persecución a un motociclista que había eludido un control policial en los barrios del norte de la ciudad de Santa Fe.

La fuga y la persecución

El episodio se inició cuando los dos policías, que realizaban tareas de patrullaje rutinario en la zona norte, intentaron detener a un motociclista que escapó del control al doblar por calle Almonacid y comenzó a esquivar vehículos en tránsito a alta velocidad. Los oficiales iniciaron de inmediato la persecución, que continuó hasta que el conductor de la moto giró hacia el este por calle Reinaldo Anselmi. En ese momento, el policía al volante debió realizar una maniobra brusca para evitar embestir la parte trasera de la motocicleta, perdió el control del patrullero, embistió la columna de alumbrado y terminó estrellado contra un árbol.

Ambos oficiales quedaron atrapados y heridos dentro del habitáculo, pero lograron pedir asistencia por radiofrecuencia policial antes de que los primeros refuerzos llegaran al lugar.

Politraumatismos y curaciones

En forma inmediata, seis policías a bordo de tres patrulleros del Comando Radioeléctrico capitalino acudieron al lugar del siniestro. Tras asistir inicialmente a sus colegas y ayudarlos a descender del móvil siniestrado, los trasladaron en uno de los patrulleros hasta el hospital Iturraspe. En el shockroom del nosocomio público, los médicos de la Emergentología diagnosticaron a ambos oficiales politraumatismos como consecuencia del violento impacto. Les practicaron las curaciones correspondientes y los dieron de alta médica con 48 horas de reposo recomendadas.

Testigos e imágenes de videovigilancia

Mientras tanto, los efectivos que llegaron en auxilio de sus compañeros recorrieron el barrio 29 de Abril en busca de testimonios de vecinos que hubieran presenciado el hecho. Además, relevaron la presencia de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de reconstruir con precisión las circunstancias del choque y, fundamentalmente, identificar al motociclista que huyó del control policial.

Peritajes criminalísticos

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe tomó conocimiento del siniestro y lo comunicó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la confección de un informe médico sobre el estado de salud de los dos oficiales heridos y el secuestro de las imágenes de todas las cámaras de videovigilancia del recorrido hasta el punto del choque. La investigación apunta a la identificación del motociclista que escapó a toda velocidad. Los peritajes criminalísticos de rigor quedaron a cargo de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

motociclista Santa Fe control Comando Radioeléctrico
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