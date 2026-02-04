Emboscaron, golpearon y asaltaron a una mujer policía en la autopista Santa Fe - Rosario: le robaron su arma reglamentaria

Ocurrió de madrugada en el kilómetro 151, en jurisdicción de Santo Tomé. La víctima sufrió golpes en la cabeza y debió ser trasladada al hospital Cullen.

Una mujer policía de 33 años fue víctima de un violento asalto en la madrugada de este miércoles , cuando circulaba por la autopista Santa Fe–Rosario , a la altura del barrio Dos Lagunas , en el norte de la ciudad de Santo Tomé . Fue emboscada por tres delincuentes que la atacaron, la derribaron de su motocicleta y le robaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió antes de las cuatro de la mañana , en el kilómetro 151 de la traza. Los agresores interceptaron a la víctima y le aplicaron un golpe con un palo en el lateral del cuerpo, lo que provocó su caída sobre la banquina . Una vez en el suelo, la golpearon en la cabeza y la dejaron aturdida .

En ese estado, los delincuentes le sustrajeron la motocicleta, el arma reglamentaria, el chaleco balístico y una mochila con documentación y efectos personales, para luego darse a la fuga.

Asistencia y atención médica

La víctima presta servicios en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II Rosario y se dirigía hacia la cabina de peaje, donde suele dejar su motocicleta para luego continuar su viaje en otro vehículo hacia Rosario.

Tras lograr reincorporarse, la mujer logró hacer señas a efectivos del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, a quienes relató lo sucedido e informó que también pertenece a la fuerza policial.

Los agentes la trasladaron en un patrullero hasta el Samco de Santo Tomé, donde recibió atención médica preventiva por los golpes en la cabeza. Posteriormente, fue derivada al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe para la realización de estudios de mayor complejidad.

Operativo de búsqueda

Luego del ataque, personal de Orden Público y de Cuerpos de las ciudades de Santo Tomé y Sauce Viejo desplegó un operativo de rastrillaje en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Salado (kilómetro 154) y la cabina de peaje (kilómetro 141).

El procedimiento abarcó un recorrido de 13 kilómetros, con el objetivo de identificar y aprehender a los autores del violento asalto. Sin embargo, no se registraron personas detenidas.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la Fiscalía se ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la localización de testigos y el relevamiento de imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en ese tramo de la autopista Santa Fe–Rosario, con el fin de avanzar en la investigación.