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Tras 40 días de búsqueda, encontraron a Micaela Albornoz en Brasil: fue localizada en Florianópolis con un DNI que no le pertenecía

La joven rosarina de 32 años había desaparecido el 24 de junio de su casa de barrio Tablada. Fue encontrada por la Policía en Florianópolis, donde permanece en el Consulado argentino mientras avanzan las gestiones para asistirla y definir su regreso. Su identidad fue confirmada mediante huellas dactilares.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de agosto 2026 · 18:21hs
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Hallazgo en Brasil: tras 40 días de búsqueda

Hallazgo en Brasil: tras 40 días de búsqueda, Micaela Albornoz fue encontrada en Florianópolis, Brasil.

Después de 40 días de búsqueda e incertidumbre, Micaela Albornoz, la joven rosarina de 32 años que había desaparecido el pasado 24 de junio de su vivienda en barrio Tablada, fue encontrada este lunes en la ciudad de Florianópolis, Brasil.

La noticia fue confirmada por su entorno y por autoridades provinciales. Actualmente, la joven permanece en el Consulado argentino de esa ciudad del sur brasileño, donde recibe asistencia mientras avanzan las gestiones para determinar cómo continuará el proceso de regreso y acompañamiento.

Según trascendió, Micaela llegó al Consulado solicitando ayuda para poder trasladarse hacia San Pablo. En ese lugar presentó un documento de identidad que no correspondía a su persona, situación que permitió activar los mecanismos de identificación.

La identificación a partir de un DNI que no le pertenecía

De acuerdo con la información brindada por el Gobierno de Santa Fe, el DNI utilizado por Micaela pertenecía a una vecina de Rosario y ya era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

La presentación de ese documento permitió avanzar en su identificación, que posteriormente fue confirmada mediante el cotejo de huellas dactilares realizado por las autoridades.

Tras la intervención policial en Brasil, se notificó a los organismos argentinos y comenzaron las actuaciones para garantizar que la joven se encuentre en buenas condiciones de salud y pueda recibir la asistencia correspondiente.

Nueva pista por Micaela Albornoz: una cámara la ubicó sobre la ruta 34, cerca de Cañada Rosquín

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Una búsqueda que comenzó en Rosario

Micaela había sido vista por última vez el 24 de junio, cuando se retiró de su domicilio ubicado en barrio Tablada. Desde entonces, su familia inició una intensa búsqueda y recurrió a los medios de comunicación para difundir su imagen y solicitar información sobre su paradero.

Durante las semanas posteriores, la investigación siguió diferentes pistas que ubicaron su recorrido en distintos puntos del país. Entre ellos, surgieron indicios de su paso por Córdoba y por Cañada Rosquín.

Según habían señalado allegados a la joven, Micaela atravesaba una situación vinculada a su salud mental y, en un primer momento, no manifestaba intención de regresar a su hogar.

LEER MÁS: Ofrecen $5 millones para quienes aporten datos de Micaela Gladys Albornoz

La alerta internacional que permitió encontrarla

Uno de los elementos claves para ubicarla fue una notificación amarilla emitida por Interpol, una herramienta utilizada para colaborar en la localización internacional de personas desaparecidas.

La alerta había sido solicitada por la Fiscalía de Córdoba, jurisdicción en la que la joven había sido detectada durante su recorrido.

Ese mecanismo permitió continuar el seguimiento hasta su llegada a Brasil, donde finalmente fue localizada en Florianópolis.

La intervención del Gobierno provincial

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó que la Provincia interviene en el caso y señaló que se realizan gestiones para garantizar el bienestar de la joven.

“Actualmente se encuentra en el Consulado Argentino en Florianópolis, donde llegó pidiendo ayuda para trasladarse a San Pablo”, explicó la funcionaria.

Además, detalló que el DNI presentado por Micaela pertenecía a una vecina de Rosario y que la identificación fue posible luego de corroborar su identidad mediante las huellas dactilares.

Coudannes indicó que actualmente se mantienen consultas con la Justicia para definir los próximos pasos y avanzar con los trámites correspondientes.

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