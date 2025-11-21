Uno Santa Fe | Policiales | barrio Los Hornos

Hallaron muerta a una mujer desnuda en barrio Los Hornos e investigan si fue suicidio o femicidio

La víctima estaba colgada de un portón de hierro y aún no logró ser identificada. La fiscal Vivian Galeano ordenó peritajes y la autopsia para determinar si se trató de un suicidio o un posible femicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de noviembre 2025 · 08:05hs
La victima estaba colgada de un portón de hierro y aún no logró ser identificada.

Una grave situación conmocionó al barrio Los Hornos este jueves, minutos antes de las 20. Agentes del Comando Radioeléctrico fueron enviados a una vivienda ubicada en la zona de Llerena y pasaje Denis tras un aviso al 911 que alertaba sobre el hallazgo de una mujer fallecida.

Al ingresar al inmueble, los oficiales encontraron a una mujer completamente desnuda, colgada de un portón de hierro apoyado en un árbol. La víctima no pudo ser identificada en el lugar.

Denuncia y primeras actuaciones

Fueron los vecinos de la zona quienes llamaron a la central de emergencias tras ver la dramática escena. Cuando los móviles policiales arribaron, confirmaron lo denunciado y dieron aviso inmediato a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vivian Galeano.

En paralelo, los oficiales del Comando preservaron la escena hasta la llegada de las unidades especializadas: la Brigada de Femicidios y los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La fiscal Galeano ordenó la intervención de pesquisas de la Brigada de Femicidios, del médico policial y de agentes del área Científica de la PDI. El profesional de salud confirmó el fallecimiento, mientras que los investigadores relevaron el lugar, entrevistaron a posibles testigos y realizaron los peritajes criminalísticos de rigor.

A pesar de los trabajos iniciales, la mujer no pudo ser identificada.

¿Suicidio o femicidio?

Tras completar las primeras tareas en la escena, la fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la necropsia que permitirá establecer la causa real de la muerte. La investigación busca determinar si se trató de un suicidio o de un femicidio.

Las novedades del caso fueron comunicadas a las jefaturas de la Unidad Regional I y de la Policía de Investigaciones, que acompañan el proceso investigativo.

barrio Los Hornos mujer muerta
