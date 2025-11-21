Narcos en San Cristóbal: perros entrenados detectaron vestigios de cocaína en la avioneta boliviana hallada en Curupaytí

La aeronave, presuntamente utilizada por narcotraficantes, habría sido abandonada tras descargar la droga. La Justicia federal y provincial investigan el caso.

La investigación por la avioneta boliviana abandonada en Curupaytí sumó un dato clave: perros entrenados de Gendarmería Nacional detectaron vestigios de cocaína dentro de la aeronave, lo que refuerza la hipótesis de un operativo vinculado al narcotráfico en el departamento San Cristóbal .

Todo comenzó este jueves , antes de las 15, cuando el encargado de un campo de la zona rural de Curupaytí encontró una avioneta inmóvil y sin ocupantes. De inmediato realizó la denuncia a la Policía.

Agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó llegaron al lugar y confirmaron la presencia de la aeronave, procediendo a preservar la escena a la espera de órdenes judiciales.

El hallazgo fue informado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien dispuso continuar con la preservación del sitio y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que tomó intervención por tratarse de una aeronave con matrícula extranjera y presunta vinculación con delitos federales.

Perros entrenados detectaron cocaína

Por orden del fiscal federal, una partida de Gendarmería Nacional Argentina se hizo cargo del procedimiento. Con el apoyo de perros adiestrados para la detección de estupefacientes, los gendarmes realizaron una inspección exhaustiva del interior de la avioneta.

El resultado fue contundente: los canes marcaron presencia de vestigios de cocaína en distintos sectores, lo que confirma que la aeronave habría sido utilizada para el traslado de droga.

Aeronave abandonada

La hipótesis principal es que la avioneta aterrizó en la zona para descargar la droga, y que la carga fue retirada antes del arribo de cualquier autoridad. Como ocurre en casos similares, los responsables habrían abandonado el avión por razones aún desconocidas.

El antecedente más cercano ocurrió el 11 de noviembre, cuando otra aeronave vinculada al narcotráfico fue hallada en un camino rural de Arequito, en el departamento Caseros.

La investigación continúa para determinar quiénes tripulaban la aeronave, su ruta de vuelo y el destino final de la droga descargada.

