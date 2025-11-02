Uno Santa Fe | Policiales | muerto

Hallaron muerto a Alexis David Quiroz, de 23 años, en la zona rural de la ciudad de Coronda

Vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Alexis David Quiroz y dieron aviso a la Policía. Investigan las circunstancias del hecho

Por Juan Trento

2 de noviembre 2025 · 13:54hs
Este domingo después del mediodía, vecinos de una zona rural de la ciudad de Coronda, en el departamento San Jerónimo, hallaron el cuerpo sin vida de Alexis David Quiroz, de 23 años, quien habría muerto por ahorcamiento.Desde el 26 de octubre, la Policía y la Justicia buscaban con vida al joven.

Fueron los propios lugareños quienes alertaron de inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el deceso y preservaron la escena para evitar cualquier tipo de alteración o contaminación del área.

En el lugar trabajan efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional XV de la Policía de Santa Fe, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las circunstancias en las que se produjo la muerte de Quiroz son materia de investigación, y se aguardaban las actuaciones judiciales y periciales correspondientes para determinar si se trató de un hecho autoinfligido o si hubo intervención de terceros.

Ampliaremos...

