Uno Santa Fe | Policiales | ataque

Doble tentativa de homicidio: un ataque a balazos a un comercio de Santo Tomé dejó dos heridos

El violento hecho ocurrió este viernes por la noche en un local de avenida Mariano Candioti al 2900. Un hombre ingresó armado, disparó varias veces y escapó junto a un cómplice. La fiscalía investiga el caso y analiza imágenes de cámaras de seguridad.

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de noviembre 2025 · 11:11hs
Doble tentativa de homicidio: un ataque a balazos a un comercio de Santo Tomé dejó dos heridos

La ciudad de Santo Tomé volvió a conmocionarse por un violento episodio ocurrido este viernes alrededor de las 21, cuando un delincuente armado irrumpió en un comercio ubicado sobre la avenida Mariano Candioti al 2900 y efectuó varios disparos.

Dos personas resultaron heridas: una mujer de 32 años, pareja del dueño del local, y un joven empleado de 19 años. Tras el ataque, el agresor salió corriendo, subió al vehículo en el que lo esperaba un cómplice y ambos escaparon a toda velocidad.

Testigos y rápida intervención policial

Al momento del ataque, además de las tres personas que atendían el negocio, había clientes dentro del local, lo que generó una escena de pánico. Los presentes llamaron de inmediato a la central de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico santotomesino, junto con personal de la Subcomisaría 9ª y la Comisaría 12ª.

Una ambulancia del servicio de salud local asistió a las víctimas, quienes fueron trasladadas al Samco Santo Tomé con heridas de arma de fuego.

Investigación y análisis de cámaras

Los policías que arribaron al lugar preservaron la escena del crimen, identificaron a testigos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto del comercio como de la vía pública. Las imágenes, que ya fueron puestas a disposición de la Justicia, serían clave para identificar al autor del ataque y a su cómplice.

El hecho fue comunicado al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien se hizo presente en el lugar para supervisar las tareas iniciales y coordinar el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Marchi dispuso un informe médico sobre el estado de salud de las víctimas y ordenó peritajes criminalísticos en el interior y exterior del comercio, los cuales fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI antes de la medianoche. Por decisión del fiscal, el local quedó con custodia policial permanente.

Imágenes clave para la investigación

Las cámaras de videovigilancia municipales y privadas son ahora el foco central de la pesquisa. Según fuentes del caso, los registros muestran el recorrido del vehículo utilizado por los atacantes, tanto al llegar como al huir del lugar. Algunas de las cámaras cuentan con zoom de alta resolución, lo que podría permitir identificar a los ocupantes del automóvil.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios y los equipos de la PDI Región I, que trabajan para determinar los móviles del ataque y detener a los responsables del doble intento de homicidio.

LEER MÁS: Un hombre fue baleado por su cuñado el noroeste de la ciudad

ataque Comercio Santo Tomé
Noticias relacionadas
hallaron muerto a alexis david quiroz, de 23 anos, en la zona rural de la ciudad de coronda

Hallaron muerto a Alexis David Quiroz, de 23 años, en la zona rural de la ciudad de Coronda

un hombre fue baleado por su cunado el noroeste de la ciudad

Un hombre fue baleado por su cuñado el noroeste de la ciudad

barrio 7 jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresion a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

gendarmeria argentina desbarato una organizacion narcocriminal que operaba entre rosario y el alto valle de rio negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Lo último

El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo no a Riquelme para 2026

El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo "no" a Riquelme para 2026

Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

Último Momento
El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo no a Riquelme para 2026

El DT preferido de los hinchas de Boca ya le dijo "no" a Riquelme para 2026

Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

Angola le pagó a la AFA para jugar contra Argentina en noviembre

Angola le pagó a la AFA para jugar contra Argentina en noviembre

Hallaron muerto a Alexis David Quiroz, de 23 años, en la zona rural de la ciudad de Coronda

Hallaron muerto a Alexis David Quiroz, de 23 años, en la zona rural de la ciudad de Coronda

Ovación
Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Quedaron definidos los finalistas del Top 9 del Regional del Litoral

Angola le pagó a la AFA para jugar contra Argentina en noviembre

Angola le pagó a la AFA para jugar contra Argentina en noviembre

Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros