Hallaron sin vida a Alexis David Quiroz, el joven que era buscado desde el 26 de octubre en Coronda

El cuerpo fue encontrado este domingo en una zona rural de la ciudad. La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del hecho, en medio de una profunda conmoción en la comunidad

Tras varios días de intensa búsqueda, este domingo después del mediodía fue hallado sin vida Alexis David Quiroz , de 23 años , en una zona rural de Coronda , departamento San Jerónimo. El joven era buscado desde el domingo 26 de octubre , luego de que su madre denunciara su desaparición en la Comisaría 1ª de esa ciudad.

Vecinos de la zona fueron quienes, al ver a una persona colgada de un árbol, dieron aviso inmediato a la Policía . Al llegar, los agentes constataron que se trataba de Quiroz y confirmaron su fallecimiento por ahorcamiento . El lugar fue preservado por efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional XV , bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, y las autoridades judiciales dispusieron la realización de los peritajes criminalísticos y médico-legales correspondientes para determinar si se trató de un acto autoinfligido o si hubo intervención de terceros.

quiroz

La búsqueda

Desde su desaparición, la búsqueda de Quiroz se había extendido por toda la ciudad, el departamento San Jerónimo y la provincia, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), que opera junto al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). Ambos sistemas permiten difundir la información a todas las jurisdicciones del país, articulando el trabajo de las policías y fiscalías locales.

El pasado jueves, la pareja de Quiroz se había quitado la vida. Según trascendió, la joven había enviado mensajes de despedida a su madre por WhatsApp, en los que le indicó el lugar donde se encontraba.

Conmoción en Coronda

De acuerdo con testimonios, en los días previos a su desaparición, Quiroz habría tenido una discusión con su pareja, con quien convivía. Según trascendió, ella se comunicó con la madre del joven para informarle que Alexis ya no se encontraba en la vivienda y que se había llevado dinero.

El hallazgo del cuerpo del joven generó una fuerte conmoción en la comunidad de Coronda, que seguía con atención la búsqueda. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan con las actuaciones para esclarecer completamente las circunstancias de la muerte.