Un hombre fue baleado por su cuñado el noroeste de la ciudad

La víctima permanece internada en el hospital Iturraspe tras recibir un disparo en la pierna. El agresor, identificado, es buscado por la policía en la zona de San Agustín II

Juan Trento

2 de noviembre 2025 · 10:23hs
Este sábado, poco antes de la una de la madrugada, un hombre y una mujer —que son pareja— se presentaron en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Según relató el hombre al personal policial que estaba de guardia, había sido baleado por el hermano de su pareja durante la tarde del viernes.

El herido, identificado como Ricardo Gabriel Mendoza, de 38 años, recibió un disparo en la pierna izquierda. En un primer momento, la pareja intentó realizar curaciones en su casa, pero ante la persistente hemorragia decidieron acudir al centro de salud, donde Mendoza fue atendido en el shockroom y quedó internado en observación.

El ataque

Mientras el hombre era asistido, la mujer contó que el ataque ocurrió alrededor de las 18 del viernes en su vivienda ubicada en inmediaciones de Misiones y Los Teros, en el barrio San Agustín II, al noroeste de la capital provincial. Según su relato, su hermano llegó al domicilio, discutió con su pareja y, en medio del altercado, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la pierna de Mendoza.

Tras la agresión, el atacante —que estaba acompañado por otros individuos armados— huyó corriendo del lugar.

Investigación y operativos

Efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe trabajan en la búsqueda del presunto agresor, cuya identidad ya fue establecida. Según fuentes policiales, el sospechoso suele desplazarse por distintos barrios del noroeste santafesino junto a un grupo de hombres vinculados a delitos contra las personas y la propiedad.

Peritajes y medidas judiciales

La Jefatura de la Unidad Regional I fue notificada del hecho y puso en conocimiento al fiscal de Homicidios en turno, quien dispuso la realización de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima y los peritajes criminalísticos correspondientes en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Las tareas fueron realizadas por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que levantaron rastros y recolectaron evidencias en el domicilio ubicado en proximidades de Misiones y Los Teros.

La investigación continúa con el objetivo de detener al autor del disparo y esclarecer las circunstancias del violento episodio.

