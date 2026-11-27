El siniestro vial ocurrió este viernes, antes de las 9, en el cruce de las rutas provinciales 4 y 6. La víctima fue identificada como Fiorella Lovatto, de 25 años, empleada de una empresa de medios de comunicación de Esperanza. Además, uno de los conductores quedó atrapado

Una mujer fallecida, el saldo del accidente en jurisdicción de Manucho

Este viernes por la mañana, antes de las 9, se produjo un triple choque en el cruce de las rutas provinciales 4 y 6 , a la altura de la localidad de Manucho , en el departamento La Capital. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un camión, un automóvil y una camioneta.

Como consecuencia del impacto, murió Fiorella Lovatto, de 25 años , empleada de una empresa de medios de comunicación de la ciudad de Esperanza. Además, otra persona quedó atrapada entre los hierros retorcidos de uno de los vehículos, lo que motivó un importante operativo policial, de bomberos y sanitario para concretar su rescate.

El siniestro fue denunciado por automovilistas y transportistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso a los operadores de la central de emergencias 911.

Una mujer fallecida, el saldo del accidente en jurisdicción de Manucho gentileza

Un operativo coordinado de rescate

Minutos después de recibida la denuncia, llegaron al lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía, bomberos zapadores policiales y bomberos voluntarios de la ciudad de Laguna Paiva. También intervinieron médicos en ambulancias del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Los equipos de emergencia constataron que los protagonistas del siniestro habían sido los conductores de un camión, un automóvil y una camioneta. De inmediato, coordinaron un operativo de seguridad y rescate.

El tránsito vehicular fue desviado por caminos alternativos para garantizar las condiciones de seguridad y permitir el trabajo de policías, bomberos y personal sanitario. En el lugar, el médico policial constató el fallecimiento de Fiorella Lovatto, de 25 años.

Testigos y cámaras de videovigilancia

En paralelo con las tareas de rescate y asistencia, los policías comenzaron a buscar testigos que pudieran aportar información sobre las circunstancias en las que ocurrió el choque. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector que pudieran haber registrado el momento del impacto.

Mientras se desarrollaban esas tareas, llegaron al lugar agentes especializados de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos para determinar las causas del choque

Los efectivos informaron sobre lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la actualización de la información sobre el rescate del conductor que había quedado atrapado en el habitáculo de uno de los vehículos, la identificación de posibles testigos y la constatación de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes del siniestro.

Además, dispuso la realización de peritajes criminalísticos, tareas que durante la mañana de este viernes llevan adelante los especialistas del área Científica de la PDI.

La Fiscalía también podría ordenar la realización de una necropsia al cuerpo de la víctima en la morgue judicial, como parte de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.