La PDI realizó cinco allanamientos en el norte de la ciudad capital tras denuncias por robos, amenazas y usurpaciones registradas entre julio y septiembre.

Este miércoles, desde las 6, efectivos de la Sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron seis allanamientos en viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles Rosatti, Pedro de Espinoza y Sarsotti, en barrio Abasto , en el norte de la ciudad de Santa Fe. Durante los procedimientos, aprehendieron a una mujer de 20 años, identificada por sus iniciales C. S. A.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 30 de julio pasado por un hombre de 36 años en la Comisaría 7ª. Según relató, dormía junto a sus tres hijos en su vivienda de calle Rosatti al 10.200 cuando escuchó ruidos en el exterior.

LEER MÁS: Cayeron presos dos ladrones por una tentativa de robo hace 80 días en el norte de la capital santafesina

Al salir, encontró a dos hombres que se llevaban una bomba de agua amarilla, prendas de vestir y un lavarropas blanco. Antes de retirarse, los sospechosos lo amenazaron de muerte y le advirtieron que debía abandonar la vivienda.

En agosto

En la misma comisaría, el 29 de agosto, un hombre de 33 años, también vecino de barrio Abasto, denunció que se encontraba en una parada de colectivos cercana a su domicilio cuando uno de los sospechosos lo amenazó con un arma blanca de unos 30 centímetros y le robó su teléfono celular Samsung A17.

Posteriormente, el 13 de septiembre, alrededor de las 23, el mismo denunciante se encontraba en su vivienda junto a su pareja y una pareja de amigos cuando tres personas llegaron al lugar y golpearon la puerta de ingreso con un arma blanca, con la intención de obligarlos a abandonar el inmueble y apropiarse de la propiedad. La víctima reconoció a dos de los presuntos involucrados.

En septiembre

El 9 de septiembre, mientras se encontraba en su vivienda junto a sus hijos, los mismos sospechosos irrumpieron en el inmueble acompañados por un tercer hombre. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego en la cabeza, frente a los menores, y bajo esa amenaza le sustrajeron todas sus pertenencias: un teléfono celular Cubot Kingkong Pro, un televisor negro de 45 pulgadas, un lavarropas y un secarropas blancos marca Codini, una bicicleta negra rodado 29, una garrafa de 10 kilos, dos camas de una plaza de algarrobo, una heladera blanca, dos sillones de camping, una hidrolavadora profesional, una aspiradora industrial Karcher y un par de muletas.

Ante la situación, el hombre abandonó la vivienda junto a sus hijos. Sin embargo, cuando regresó tres días después, encontró el inmueble ocupado por dos de los presuntos agresores, quienes le manifestaron que la casa ahora les pertenecía.

La investigación policial y judicial

A partir de las denuncias, los investigadores de la Sección Delitos Especiales entrevistaron a testigos y realizaron consultas en distintas bases de datos y prontuarios policiales. Como resultado de esas tareas, identificaron a cuatro hombres sospechados de participar en los hechos y establecieron sus respectivos domicilios. Con esos elementos, el fiscal interviniente solicitó las órdenes de allanamiento.

LEER MÁS: Barrio Abasto: cayó preso un hombre acusado de privar de la libertad y ejercer violencia de género contra su pareja que es una menor

Los allanamientos

Los allanamientos se realizaron en cinco domicilios del barrio Abasto, con la colaboración de distintos grupos de Operaciones Tácticas (GOT) de la Policía de Santa Fe y de efectivos de la Guardia Rural Los Pumas.

El primer procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la esquina noroeste de Rosatti y Pedro de Espinoza. Los pesquisas ingresaron con apoyo del GOT de la Unidad Regional XIV San Javier. El inmueble estaba deshabitado y la requisa, realizada en presencia de testigos, arrojó resultado negativo.

El segundo allanamiento se concretó en una casa de calle Rosatti, entre Pedro de Espinoza y Falcón. Allí, con la colaboración del GOT de la Unidad Regional X Iriondo, los efectivos encontraron a un hombre de 31 años que reside en el lugar. Tras leerle la orden judicial en presencia de testigos, realizaron el registro y secuestraron una heladera beige marca Marshal, un teléfono celular ZTE azul y otro Samsung A05 plateado, por disposición del fiscal.

El tercer procedimiento se llevó adelante en un pasillo ubicado entre Pedro de Espinoza y Falcón, a unos 50 metros de la primera arteria. Con apoyo del GOT de la Unidad Regional XIII San Cristóbal, los investigadores ingresaron al terreno y encontraron a una joven de 20 años que vive allí. En otra edificación del mismo predio estaba C. S. A., también de 20 años. Durante la requisa, los efectivos hallaron un lavarropas semiautomático blanco marca Codini, que fue secuestrado por orden del fiscal. La joven fue aprehendida e investigada por presunto encubrimiento.

El cuarto allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la vereda norte de calle Sarsotti, antes de Diagonal Abipones. Los pesquisas ingresaron con el apoyo de otro grupo del GOT y encontraron a una mujer de 31 años que reside en el inmueble. La requisa no permitió hallar elementos de interés para la causa.

LEER MÁS: Asesinaron a balazos por la espalda a un joven de 27 años en San José del Rincón: buscan a dos hermanos

Por último, el quinto procedimiento tuvo lugar en otra vivienda de calle Sarsotti, a pocos metros de Diagonal Abipones. En este caso, los efectivos contaron con la colaboración de agentes de la Guardia Rural Los Pumas. El inmueble estaba deshabitado y el registro, realizado en presencia de testigos, también arrojó resultado negativo.

Robo calificado y usurpación

La novedad de los procedimientos fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que informó lo actuado al fiscal Juan Ignacio Suasnabar, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó el secuestro de los electrodomésticos y teléfonos celulares hallados durante los allanamientos.

Además, dispuso que la joven aprehendida fuera trasladada para su notificación de la causa e identificación dactiloscópica y que, una vez cumplidos esos trámites, recuperara la libertad. La calificación legal provisoria de la investigación incluye los delitos de robo calificado y usurpación, entre otros, mientras que a la joven se le atribuyó el presunto encubrimiento de robo.