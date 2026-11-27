El piloto español comunicó este viernes en el box de Ducati, en la previa del Gran Premio de Valencia, que correrá su última carrera como profesional el domingo, apenas una semana después de conquistar su décimo título mundial.

La noticia sacudió de lleno al mundo del deporte motor este viernes por la mañana, justo antes del inicio de la actividad en pista en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. A sus 33 años y en lo más alto del palmarés, Marc Márquez anunció que se retira de MotoGP una vez que baje la bandera a cuadros en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, cierre del calendario 2026.

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El anuncio se dio de manera directa y sorpresiva desde su garaje en el equipo Ducati Lenovo, acompañado por mensajes en sus redes sociales y respaldado minutos después por un comunicado oficial de la estructura italiana. "Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", expresó el oriundo de Cervera al confirmar el final de su trayectoria profesional.

El adiós desde la cima

Lo que convierte la decisión en un golpe aún mayor es el momento deportivo en el que llega. El fin de semana pasado, en Portimão, Márquez se aseguró la corona de 2026 y alcanzó su octavo título en la categoría reina —igualando la línea histórica de Giacomo Agostini en la división mayor— para llegar a diez campeonatos mundiales en total, sumando las conquistas de 125cc (2010) y Moto2 (2012).

La determinación también sorprende por los plazos contractuales: el español tenía vínculo acordado con Ducati para las temporadas 2027 y 2028. De hecho, en la antesala de la cita valenciana, la continuidad del campeón parecía un hecho, pero el desgaste físico tras años de convivir con las consecuencias de severas lesiones —incluyendo el calvario de su brazo derecho desde 2020 y la compensación de molestias en el hombro arrastradas desde 2025— terminó pesando en la balanza.

Reacomodamiento en Ducati

Con la salida confirmada de su máxima figura tras el domingo en Cheste, Ducati Lenovo deberá reordenar su proyecto deportivo para 2027, un escenario en el que ya contaba con la incorporación de Pedro Acosta procedente de KTM.

Por lo pronto, el Gran Premio de Valencia deja de ser un simple cierre de temporada para transformarse en el capítulo final de uno de los pilotos más determinantes de la historia del motociclismo mundial, con conferencia de prensa prevista en el trazado español para ampliar los motivos de su adiós.