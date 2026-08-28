Un hombre y una mujer fueron detenidos este jueves en siete allanamientos por microtráfico enfocados en desactivar búnkeres y puntos de acopio barriales.

Microtráfico en Santa Fe: secuestran cocaína, más de $700 mil y 24 celulares en Abasto, La Ranita y Alfonso

Microtráfico en Santa Fe: secuestran cocaína, más de $700 mil y 24 celulares en Abasto, La Ranita y Alfonso

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras una serie de siete allanamientos por microtráfico simultáneos concretados en los barrios Abasto, La Ranita y Alfonso de la capital santafesina. Los procedimientos se desplegaron como parte de las tareas investigativas destinadas a desarticular puntos de venta de estupefacientes al menudeo en distintos sectores urbanos.

Las irrupciones fueron solicitadas por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, integrada por la fiscal Luciana Escobar Cello y los fiscales Arturo Haidar y Eric Fernández. Durante las diligencias, las fuerzas operativas lograron la incautación de material estupefaciente, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y un vehículo con requerimiento judicial vigente.

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El despliegue territorial responde al esquema de persecución penal coordinado contra el narcomenudeo en la provincia de Santa Fe, enfocado en desactivar búnkeres y puntos de acopio barriales. Las autoridades judiciales destacaron la importancia del entrecruzamiento de datos para identificar las líneas de distribución secundaria que operan en los barrios periféricos y de la zona oeste capitalina.

En los próximos días, los fiscales intervinientes imputarán formalmente a la pareja aprehendida por la comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de distribución, al tiempo que solicitarán las medidas cautelares correspondientes mientras continúan los peritajes sobre el material informático e instrumentos incautados.

Detalle de los elementos secuestrados en los allanamientos

Durante los registros en los siete inmuebles intervenidos, el personal actuante incautó los siguientes elementos vinculados a la causa:

Estupefacientes: 79,59 gramos de cocaína (compacta y fraccionada en dosis listas para la venta), 1,4 gramos de marihuana y una planta de cannabis.

Logística de fraccionamiento: tres balanzas de precisión, envoltorios de nylon, papel satinado y diversos recipientes con vestigios de cocaína y marihuana.

Efectivo y comunicaciones: $713.100 en billetes de diversa denominación y 24 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos.

Vehículos: una motocicleta Honda Wave que registraba un pedido de secuestro activo por robo.