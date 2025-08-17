Uno Santa Fe | Policiales | Recreo

Recreo: rescataron a tres hermanas víctimas de violencia y detuvieron a su padre

Tres hermanas de 14, 13 y 11 años fueron rescatadas en Recreo tras denunciar que su padre las agredía. El hombre, de 59 años, fue detenido y le secuestraron un revólver calibre 32 cargado.

17 de agosto 2025 · 12:07hs
Una grave situación de violencia familiar se vivió en la ciudad de Recreo, cuando policías del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 16° rescataron a tres hermanas de 14, 13 y 11 años que eran agredidas por su padre viudo. En el procedimiento también se secuestró un revólver calibre 32 cargado con seis balas.

Dentro del inmueble, los agentes secuestraron un revólver calibre 32 en condiciones de uso y con seis proyectiles, quedando incorporado como prueba en la causa.

El operativo policial

Todo comenzó tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre los episodios de maltrato contra las menores en una vivienda de calle 17 de Agosto al 3900. Cuando los efectivos llegaron al lugar, dos de las niñas —de 11 y 13 años— salieron corriendo y llorando, pidiendo auxilio y denunciando que su padre las golpeaba y que además tenía un arma.

Una oficial inspector se hizo cargo de contener a las tres hermanas en medio de la situación traumática, mientras otros policías ingresaban al domicilio y aprehendían al hombre de 59 años, identificado como S. S., viudo y padre de las niñas.

Secuestro de un arma de fuego

Dentro del inmueble, los agentes secuestraron un revólver calibre 32 en condiciones de uso y con seis proyectiles, quedando incorporado como prueba en la causa.

Intervención judicial y de protección

La Unidad Regional I La Capital informó de inmediato lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso la detención del hombre y la apertura de una causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

En paralelo, se ordenó la intervención urgente de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia para garantizar la protección y el acompañamiento de las tres hermanas, víctimas de un grave episodio de violencia intrafamiliar.

