Uno Santa Fe | Ovación | Julián Álvarez

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Atlético de Madrid ganaba con un golazo de Julián Álvarez, pero Espanyol lo dio vuelta y se impuso 2-1 en el inicio de la Liga española

17 de agosto 2025 · 19:05hs
Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez redondeó una obra de arte y anotó el primer gol de la temporada de Atlético de Madrid, pero a pesar de ello el elenco de Diego Simeone cayó 2-1 ante Espanyol.

La Araña ejecutó un tiro libre en la puerta del área de forma ejemplar y abrió el partido ante Espanyolen el RCDE Stadium, en la primera fecha de laLiga de España.

El delantero argentino ya había avisado minutos atrás, aunque recién pudo batir la resistencia de Dmitrovic a los 37 minutos de juego.

LEER MÁS: Arsenal sorprendió a Manchester United en Old Traford

El Cholo juntó de inicio a Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada, mientras que comenzaron en el banco de suplentes Nahuel Molina y Juan Musso.

Con motivo de su próxima paternidad, la Araña celebró el gol con la pelota debajo de la camiseta de Atlético de Madrid.

El tanto no le sirvió de nada al Colchonero, que sufrió la remontada de Espanyol: Pere Milla y Waldo Rubio dieron vuelta la historia en la segunda mitad.

En la segunda fecha Atlético de Madrid recibirá a Elche, mientras que Espanyol visitará a Real Sociedad en San Sebastián.

Mirá el resumen de la derrota del Atlético de Madrid

Embed - ATLETICO DE MADRID dejó escapar el TRIUNFO y cayó de manera DRAMÁTICA 2-1 ante ESPANYOL | La Liga

Julián Álvarez Atlético de Madrid Espanyol
Noticias relacionadas
lejos de la formula 1, asi son las vacaciones de franco colapinto

Lejos de la Fórmula 1, así son las vacaciones de Franco Colapinto

gimnasia de jujuy vencio a chaco for ever y no le pierde pisada al lider

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

tc2000: matias rossi se llevo la victoria en general roca

TC2000: Matías Rossi se llevó la victoria en General Roca

lanus se lo dio vuelta a gimnasia en el bosque y esta arriba en la zona b

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque y está arriba en la zona B

Lo último

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Último Momento
Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Ovación
Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Policiales
Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"