Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Atlético de Madrid ganaba con un golazo de Julián Álvarez, pero Espanyol lo dio vuelta y se impuso 2-1 en el inicio de la Liga española

Julián Álvarez redondeó una obra de arte y anotó el primer gol de la temporada de Atlético de Madrid, pero a pesar de ello el elenco de Diego Simeone cayó 2-1 ante Espanyol.

La Araña ejecutó un tiro libre en la puerta del área de forma ejemplar y abrió el partido ante Espanyolen el RCDE Stadium, en la primera fecha de laLiga de España.

El delantero argentino ya había avisado minutos atrás, aunque recién pudo batir la resistencia de Dmitrovic a los 37 minutos de juego.

El Cholo juntó de inicio a Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada, mientras que comenzaron en el banco de suplentes Nahuel Molina y Juan Musso.

Con motivo de su próxima paternidad, la Araña celebró el gol con la pelota debajo de la camiseta de Atlético de Madrid.

El tanto no le sirvió de nada al Colchonero, que sufrió la remontada de Espanyol: Pere Milla y Waldo Rubio dieron vuelta la historia en la segunda mitad.

En la segunda fecha Atlético de Madrid recibirá a Elche, mientras que Espanyol visitará a Real Sociedad en San Sebastián.

Mirá el resumen de la derrota del Atlético de Madrid