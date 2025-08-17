Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

El cabeza de lista del oficialismo nacional será Agustín Pellegrini, vicepresidente del partido en Santa Fe y mano derecha de la diputada Romina Diez.

La Libertad Avanza ( LLA ) presentó este domingo su lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Santa Fe , de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El primer candidato es Agustín Andrés Pellegrini, vicepresidente del partido a nivel provincial y mano derecha de Romina Diez, legisladora nacional que se barajaba como cabeza de lista y que finalmente no se presentará para estos comicios.

A través de un posteo en su cuenta de X, Diez destacó que el oficialismo nacional consiguió conformar “un gran equipo de leales” en territorio santafesino. La diputada, que mantiene un vínculo cercano con Karina Milei y también con Lule y Martín Menem –figuras centrales en el armado nacional de LLA–, jugó un rol decisivo para la definición de nombres.

Quién encabeza la lista de La Libertad Avanza

Pellegrini, de 25 años y mano derecha de Diez, fue uno de los encargados de ampliar la base militante y de dirigentes de LLA en Santa Fe y, gracias a ello, se ganó un lugar importante dentro del partido, que conformó una lista provincial en la que se destaca la incorporación de figuras jóvenes y poco conocidas.

Prácticamente todos los candidatos que se quedaron con un lugar en la lista responden a Karina Milei. Solo uno de los nombres, el de Germán Pugnaloni (5°), fue aportado por la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich.

Con la confirmación de las candidaturas quedó descartado que ocuparan un lugar en las listas Marcos Peyrano, delegado del Ministerio de Trabajo en Santa Fe y vicepresidente segundo de la Convención Constituyente; y Juan Pedro Aleart, también convencional y concejal electo, que asumirá ese rol en diciembre próximo. Ambos también sonaban en la previa al cierre de listas para los comicios legislativos de octubre.

De esta manera, así quedó conformada la lista de candidatos titulares a diputados nacionales por Santa Fe de La Libertad Avanza: