Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Gimnasia de Jujuy superó 2-0 a Chaco For Ever para quedar a dos unidades de Gimnasia (M) en la zona B de Primera Nacional. Además, hubo triunfo de Estudiantes (RC)

La continuidad de la Fecha 27 de la zona B en Primera Nacional tuvo este domingo dos partidos, con un éxito importante de Gimnasia de Jujuy en el 23 de Agosto ante Chaco For Ever.

Los goles para el equipo jujeño fueron anotados por Gustavo Fernández (PT 12') y Francisco Molina (PT 39'). Con este resultado llegó a los 50 puntos, dos menos que el líder, Gimnasia y Esgrima (Mendoza), pero cinco más que el tercero (Chacarita).

LEER MÁS: Jugadores de Quilmes fueron agredidos y amenazados por los barrabravas tras perder con Los Andes

El equipo de Iván Delfino quedó cuarto

Estudiantes (Río Cuarto), elenco orientado por el exDT de Colón, Iván Delfino, superó 1-0 a Estudiantes (Buenos Aires), con gol de Brian Orozco, para alcanzar los 44 puntos y afirmarse en la cuarta posición de la zona B.

El revés a los de Caseros lo dejaron con 42 puntos, pero manteniendo la 8ª posición, con siete puntos de diferencia sobre Agropecuario que juega este lunes, y a 15 de la línea de un Colón que mira más de cerca el descenso que esa colocación.

Así quedaron las posiciones en la zona B de Primera Nacional