La continuidad de la Fecha 27 de la zona B en Primera Nacional tuvo este domingo dos partidos, con un éxito importante de Gimnasia de Jujuy en el 23 de Agosto ante Chaco For Ever.
Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder
Gimnasia de Jujuy superó 2-0 a Chaco For Ever para quedar a dos unidades de Gimnasia (M) en la zona B de Primera Nacional. Además, hubo triunfo de Estudiantes (RC)
Los goles para el equipo jujeño fueron anotados por Gustavo Fernández (PT 12') y Francisco Molina (PT 39'). Con este resultado llegó a los 50 puntos, dos menos que el líder, Gimnasia y Esgrima (Mendoza), pero cinco más que el tercero (Chacarita).
El equipo de Iván Delfino quedó cuarto
Estudiantes (Río Cuarto), elenco orientado por el exDT de Colón, Iván Delfino, superó 1-0 a Estudiantes (Buenos Aires), con gol de Brian Orozco, para alcanzar los 44 puntos y afirmarse en la cuarta posición de la zona B.
El revés a los de Caseros lo dejaron con 42 puntos, pero manteniendo la 8ª posición, con siete puntos de diferencia sobre Agropecuario que juega este lunes, y a 15 de la línea de un Colón que mira más de cerca el descenso que esa colocación.